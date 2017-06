O secretario xeral de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento, asegurou que prevé "unha xornada bastante contundente" de folga este xoves, día no que se celebra o primeiro paro de 24 horas para denunciar a paralización das negociacións do convenio colectivo que patronal e sindicatos levan discutindo algo máis de dous anos.

O líder de CC.OO. Galicia pronunciouse deste xeito en Ferrol, durante unha asemblea no salón de actos do sindicato, onde estivo acompañado de varios dos integrantes da súa executiva. Xunto a eles, trasladou aos delegados cales son as prioridades de actuación da súa recentemente iniciado mandato.

Con respecto ao conflito do metal, Sarmiento asegurou que lle gustaría que "a folga se inicie en bo termo" e atópense coa mesma resposta "por parte do ámbito empresarial, político e policial". "Entendemos que hai que respectar a vontade dos traballadores de facer folga e que hai moitos traballadores que precisan da presenza do piquete informativo para poder xustificar ante o seu xefe que non quere ir traballar", considerou.

O representante de CC.OO. tamén mostrou o seu desexo de que "sexa unha xornada de folga tranquila" e que "fragüei un acordo en torno ao convenio canto antes". Así, lembrou que á folga chégase como consecuencia de que o tempo de negociación "está finalizado" e que a experiencia "constata que os conflitos no metal vanse endurecendo segundo van avanzando".

CHAMAMENTO Á UNIDADE

Por outra banda, Sarmiento volveu a emprazar á CIG e a UXT á "unidade" para poder "ofrecer unha resposta unitaria por parte da clase traballadora galega". "En Galicia é necesario que se debata xa non só a nivel de cúpulas sindicais, onde tería poucas posibilidades de prosperar, senón que mesmo a nivel de centros de traballo, onde pensamos que é máis fácil chegar a acordos", argumentou.

Ademais, en resposta aos xornalistas, explicou que trasladou a estes sindicatos unha proposta composta por "cinco puntos". Así, entre outros, baséase na negociación colectiva o modelo de relacións laborais ou formación para o emprego.

Tamén inclúe unha oferta de mobilización unitaria antes do inicio do tres escenarios de negociación que levaría esta proposta, coa administración autonómica, Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), ademais de con a patronal" e que segundo Sarmiento "está aberta e nela pódense incorporar novas propostas".

Por último, sobre a proposta da CIG de convocar unha folga xeral, Sarmiento rexeitou esta posibilidade e mostrouse disposto a tomar iniciativas que poidan ser rendibilizadas en Galicia polo Partido Popular".