Detido un vigués en cuxa vivenda entrou a Policía debido a un incendio e atopou 150 gramos de haxix

Axentes da Policía Nacional da Comisaría de Vigo detiveron a un veciño da cidade, de 36 anos de idade, despois de que a Policía Local entrase na súa casa debido a un incendio e atopase 15 landras de haxix (150 gramos).

Nota De Prensa De Comisaría De Policía Vigo Redondela | Fonte: Europa Press

Segundo informaron fontes policiais, os feitos ocorreron na mañá do martes, cando unha dotación de bombeiros desprazouse a un domicilio na Avenida Castelao, debido a un pequeno incendio. Os servizos de extinción accederon á vivenda por unha xanela, xa que non había ninguén, e apagaron as lapas.

Cando os axentes do 092 entraron para buscar algún documento co que poder identificar o propietario ou habitante da vivenda, atopáronse cunha bolsa chea de landras de haxix, e avisaron ao 091.

Efectivos da UDEV-Drogas iniciaron as xestións para identificar o morador desa vivenda, e contactaron co xulgado de garda para obter unha orde de entrada e rexistro na mesma. Unha vez realizada a xestión, inspeccionaron o piso e atoparon, ademais das landras de haxix, unha balanza electrónica, varios útiles para o corte e manipulación de sustancias estupefacientes, documentación e diñeiro en efectivo.

A última hora da tarde, a Policía localizou ao habitante da vivenda e procedeu á súa detención e traslado a Comisaría, onde se comprobou que non ten antecedentes policiais. As dilixencias e o detido foron postos a disposición do xulgado de instrución número 8 de Vigo.