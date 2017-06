A ANPA do CEIP Ramón y Cajal de Vigo denuncia problemas de seguridade e saúde pola proximidade do albergue

A ANPA do CEIP Ramón y Cajal de Vigo denunciou problemas de seguridade e saúde vinculados coa proximidade do albergue municipal e coa presenza de toxicómanos, sucidade, e actividades delituosas "á beira da porta do colexio".

Anpa do CEIP Ramón e Cajal de Vigo | Fonte: Europa Press

Segundo explicou a portavoz da ANPA, Vanessa Oria, os nenos que estudan nese centro educativo atópanse á entrada do edificio con "cousas que non teñen por que ver", como "tráfico de drogas, xente mantendo relacións sexuais, pelexas, xiringas, latas de cervexa tiradas, etc.".

Oria sinalou que estes problemas se iniciaron coincidindo co cambio na xestión do albergue municipal, agora en mans de Cruz Vermella, e reclamaron que se tomen medidas sobre o funcionamento deste centro, cuxos usuarios "quedan tirados na rúa, ás portas do colexio, porque non teñen outra cousa que facer nin onde ir".

Tras meses de queixas e denuncias, coas que conseguiron que o Concello aumentase a presenza da Policía Local, os pais organizaran unha concentración de denuncia na Praza do Rei. A protesta foi finalmente desconvocada, tras recibir unha chamada do goberno municipal para manter unha reunión, "despois de 4 meses sen que ninguén nos recibise".

REUNIÓN

Nesa reunión, na que estiveron presentes os concelleiros Isaura Abelairas e Javier Pardo, así como o xefe da Policía Local, e responsables do albergue, o Concello comprometeuse a iniciar os trámites para modificar a entrada do CEIP, e trasladala á rúa Marqués de Valterra.

Así mesmo, acordouse a celebración de reunións mensuais de seguimento, e a administración local e Cruz Vermella prometeron non escatimar esforzos para que a atención aos usuarios non xere problemas de convivencia ou seguridade.

"Quedamos contentos, pero seguimos á expectativa", sinalou Oria, quen lembrou que, aínda que se acabe o colexio, o albergue segue sendo un problema para os veciños. "Se vemos que a situación non mellora, non descartamos adoptar algunha medida de presión", engadiu.