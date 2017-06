O Chuac recomenda precaución para evitar queimaduras durante a festa de San Juan

O Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) recomendou precaución para evitar queimaduras durante a festa de San Juan, segundo informa nun comunicado no que alerta dos riscos e das consecuencias estéticas e funcionais destas feridas.

Entre outras recomendacións, lembra que o lume non se debe acender con líquidos inflamables como gasolina ou alcol e que non deben usarse rodas de coche ou pezas de PVC. Tamén indica que as fogueiras deben facerse "polo menos a 15 metros dos coches ou edificios e nunca baixo unha liña eléctrica".

Por outra banda, afirma que se se ten pensado saltar a fogueira débese acudir con roupa axustada e preferentemente de algodón e calzado pechado e sen tacóns. Tamén sinala que non debe facerse con persoas nas costas ou con nenos no colo.

En caso de producirse queimaduras, explica que debe botarse auga doce para arrefriar a queimadura, cubrir cun pano limpo e acudir ao momento sanitario máis próximo.

Se a queimadura é extensa, precisa que se debe arrefriar pouco tempo, por risco de hipotermia, e envolver ao afectado cunha saba limpa e unha manta e acudir canto antes a un centro sanitario.