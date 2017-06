O PP sopesa querelarse contra Terra Galega en Coristanco, que denunciou un intento de suborno para obter a alcaldía

O PP de Coristanco planea presentar unha querela contra Terra Galega, o partido que goberna en minoría este municipio coruñés e do que saíu unha denuncia por un suposto tento de suborno a cambio de apoiar unha moción de censura que devolvería o bastón de mando ao popular Antonio Pensado.

En declaracións a Europa Press, o propio Pensado deixou claro que é "unha auténtica mentira" que non está disposto a "soportar". Por este motivo, esta mesma tarde reunirá ao seu grupo para decidir sobre a presentación dunha querela que xa dá por feito.

Neste escenario, despois de que 'La Voz de Galicia' fixésese eco da denuncia presentada pola concelleira Laura Tasende, quen dirixiu o concello de Coristanco entre 1991 e 2015 lamentou que o actual alcalde, Amancio Lavandeira, trate de tapar que "lle marchan todos os concelleiros" aireando este asunto.

De feito, á vista de que "o PSOE e o BNG deixaron o goberno" e de que mesmo o fixo "unha compañeira súa", Verónica Facal, recomendou ao primeiro edil de Coristanco "marchar para casa". "Que se vaia e déixenos tranquilos", sentenciou.

Outros membros da corporación que prefiren non identificarse tamén aluden á mesma situación, e interpretan a publicación da denuncia como "unha cortina de fume" coa que o alcalde pretende "ocultar a súa nefasta xestión". "Pérdense obras, subvencións, de todo...", denuncian.

A DENUNCIA PRESENTOUSE "HAI DOUS MESES"

En concreto, Laura Tasende, edila de Terra Galega en Coristanco, está citada a declarar o próximo 18 de xullo nos xulgados de Carballo por un intento de suborno que ela mesma denunciou hai "dous meses" por parte dun traballador deste concello.

Segundo fontes municipais, un empregado que forma parte do cadro de persoal laboral e que "se presentou en nome do PP" ofrecería á concelleira 60.000 euros, xunto con outros beneficios, a cambio de apoiar unha moción de censura para devolver o bastón de mando ao popular Antonio Pensado.

Desde o goberno local dan por feito que os contactos non se cinguen a esta concelleira, senón que sospeitan que serían tenteados "varios" membros da corporación, formada por seis edís do PP, cinco de Terra Galega, un do PSOE e unha do BNG.

E o actual rexedor pon o foco en que "os que se botan ao carón, farano por unha razón", aludindo a Verónica Facal, membro de Terra Galega que decidiu abandonar o goberno e continuará no concello como non adscrita. "O lóxico sería deixar a acta e deixar paso ao seguinte compañeiro", sostivo.

"Non esperabamos esa traizón pola súa banda", incidiu, non sen expor que "ante as adversidades" hai persoas que "se sobrepoñen e seguen adiante" e outras que "simplemente buscan unha situación máis cómoda e adecuada aos seus intereses".

No entanto, algúns concelleiros expresan as súas dúbidas sobre a existencia dun intento de suborno, debido a que a lei antitransfuguismo practicamente inviabiliza unha moción de censura en Coristanco. E é que require un voto máis no caso de que fose subscrita por algún edil que formase parte do grupo do alcalde.

"O XUÍZ DECIDIRÁ"

No medio desta circunstancia, o concelleiro socialista, Abraham Gerpe, declinou profundar sobre este asunto e deixou a súa resolución en mans da Xustiza.

Pero máis aló diso, o que requiriu ao goberno local é que "traballe polo pobo" e, así, axilícense as licenzas e os pagos a provedores "a todo o mundo e por orde". "Hai empresas que levan máis de mil días sen cobrar", expuxo.

Pola súa banda, a presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, esixiu ao xefe do Executivo galego e do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que "dea a cara" e aclare "publicamente se apoia as prácticas do seu partido en Coristanco".

É máis, requiriu coñecer se "ese é o 'modus operandi' do PP en toda Galicia" e se puxo en marcha "máis ofertas deste tipo para obter o poder a calquera prezo". Sería "un gravísimo ataque á democracia" que "merece unha explicación inmediata", sentenciou.