O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou, nun encontro empresarial con motivo do 40 aniversario da Confederación de Empresarios da Coruña (CEC), o carácter "emprendedor" das empresas galegas como elemento "crave" para o nivel de exportacións en Galicia.

Respecto diso, precisou que, de xaneiro a abril, as vendas ao exterior creceron un 10,8%, un punto máis que a media española. Tamén indicou que Galicia logrou a segunda mellor balanza comercial de todo o Estado, ao sumar case 1.400 millóns de euros no que vai de ano. No mes de abril, as exportacións subiron un 4,3% con respecto ao ano pasado.

Ante estas cifras, indicou que, se o papel das empresas foi fundamental durante a crise para buscar no mercado exterior novos nichos de negocio, engadiu que o segue sendo. Así, ante os empresarios, apelou á importancia de apostar pola innovación "cando o cliente demanda calidade, novidade e un valor engadido".

Por outra banda, remarcou que estes valores están presentes na Confederación de Empresarios da Coruña, unha organización da que dixo que é consciente de que a iniciativa "move a economía".

Na súa intervención, referiuse tamén á súa recente viaxe a China. Del, dixo que o obxectivo foi pór en valor "as capacidades da industria galega ante grandes multinacionais da rama conserveira, agroalimentaria ou da maquinaria pesada".

FORMOSO APELA Ao EMPREGO

O evento contou tamén coa presenza do presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, quen subliñou o papel desenvolvido durante catro décadas pola CEC para "a unión e modernización do tecido empresarial coruñés, que é o motor económico de Galicia".

Ante empresarios e os conselleiros de Economía e Medio Ambiente, Francisco Conde e Beatriz Mato, respectivamente, así como o presidente da Confederación Española de Pequenos e Medianos Empresarios (Cepyme), Antonio Garamendi, Formoso incidiu en que "sen empresas non hai emprego".

"E sen emprego non hai benestar", engadiu. Ademais, remarcou a "aposta decidida" do goberno provincial para "seguir avanzando en estreita colaboración co resto das administracións e co sector privado no fomento da creación de emprego".

AUMENTAR As EXPORTACIÓNS

Mentres, o presidente da CEC, Antonio Fontenla, subliñou que para que Galicia poida continuar "nesta liña ascendente" débese aumentar "o número de empresas que exporta".

Tamén considerou necesario manter os investimentos en infraestruturas estratéxicas como o AVE, e a conexión do noroeste peninsular co Corredor Atlántico Transeuropeo de mercadorías ferroviarias e marítimas".