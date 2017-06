CISNS.- Sanidade destina 1,8 millóns ás CCAA para mellorar o diagnóstico e a atención das enfermidades raras

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade destinou 1,8 millóns de euros ás comunidades autónomas para mellorar o diagnóstico e tratamento das enfermidades raras, segundo acordaron este mércores no marco do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (SNS).

En concreto, distribuiranse un millón de euros para avanzar na atención dos afectados por estas patoloxías de baixa prevalencia e 800.000 euros para, no marco dunha proba piloto, facer un diagnóstico máis rápido e establecer "rutas asistenciais" que aseguren ás familias acceder a un diagnóstico xenético.

"É prioritario seguir sumando esforzos para avanzar na investigación, mellorar a detección precoz e aforrar o calvario que supón aos enfermos e as súas familias o tempo de espera ata que se diagnostica a enfermidade", segundo informa o Ministerio.

Ademais, durante a reunión tamén aprobaron o manual de procedementos do Rexistro de Enfermidades Raras, un documento que supón a posta en marcha definitiva do devandito rexistro co que será posible manter un censo de pacientes, coñecer a incidencia e prevalencia destas enfermidades e orientar a planificación e xestión sanitaria destas patoloxías.

Así mesmo, abordáronse as enfermidades ultra-raras e os medicamentos de alto impacto económico e sanitario, para o que se creou un grupo de traballo que buscará establecer un modelo de abordaxe global destes fármacos, de face a realizar estudos terapéuticos sobre os seus resultados en saúde.

Sanidade e as comunidades tamén acordaron a designación de 28 novos centros, servizos e unidades de referencia (CSUR) do SNS para atender 13 patoloxías, e a aprobación de dúas propostas de novas patoloxías para contar con CSUR (coagulopatías congénitas e patoloxía complexa hipotálamo-hopofisaria).