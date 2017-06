Ferrol en Común acorda retirar as competencias á edil crítica Esther Leira, á que pedirán que renuncie á súa acta

Ferrol en Común, formación sobre a que recae o goberno municipal de Ferrol, instou ao alcalde da cidade, Jorge Suárez, a retirarlle as competencias de Obras, Vivenda, Rehabilitación e Medio Ambiente a edil crítica Esther Leira, á que tamén pedirán que renuncie á súa acta de concelleira e posibilite a chegada dun novo integrante á corporación ferrolá.

Esta decisión foi acordada con 35 votos a favor, tres abstencións e un voto en contra na asemblea celebrada por Ferrol en Común na tarde deste mércores no local de En Marea, situado na rúa Magdalena de Ferrol.

Precisamente, a edil acudiu ao comezo da asemblea pero, aos poucos minutos e tras pedir que se dese lectura aos estatutos do partido, decidiu abandonar a sala ante a negativa. E é que, segundo alegou, a asemblea non é valida dado que os estatutos non son conformes á actual lexislación.

Xa á saída do recinto e en declaracións aos medios, a concelleira volveu a trasladar aos medios que non ten intención de entregar a súa acta.

CAUSAS

A esta situación chegouse despois de que Leira decidise ausentarse o pasado venres, 16 de xuño, da votación dunha modificación de crédito nun pleno extraordinario, ao considerar que na mesma non se recollía unha partida de 300.000 euros que o rexedor se comprometeu a incluír con ela para substituír unha cuberta dun edificio do barrio de Recimil, de propiedade municipal.

Tras esta decisión, Leira acusou a Jorge Suárez de "liderar un goberno determinado, un staff, que toma unha serie de decisións" no que cre que ela é vista como "unha persoa molesta". Ademais, lamentou que tivese que "falar fóra", porque no seo do goberno non podía.

O pasado luns, Leira, incidía en que non aceptará "o peche en falso desta situación" e considerou que trata de "unha cuestión política de fondo" que "leva arrastrando desde hai máis de dous anos". "Mesmo de antes da chegada ao goberno", apuntou

Pola súa banda, o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez sempre mantivo que sería a asemblea de Ferrol en Común a que tomaría unha decisión "colectiva" sobre as medidas a tomar.