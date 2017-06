O Colexio de Xornalistas chama a tratar con especial coidado as informacións sobre persoas sen fogar

A Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia fai un chamamento a tratar con especial responsabilidade as informacións sobre persoas sen fogar, a raíz dunha denuncia referente a unha nova publicada o pasado 4 de xuño en El Correo Gallego sobre a situación dun membro deste colectivo en Santiago de Compostela. Unhas críticas que se suman ás do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg) .

“Semella evidente que facer noticia dunha situación que o propio titular cualifica como "estado lamentable" dunha persoa non só significa un exceso do que debe ser considerado noticioso, senón tamén unha intromisión na intimidade e o dereito á honra”, apunta nun comunicado. Neste sentido, cómpre lembrar que o artigo 9 do Código Deontolóxico do Xornalismo Galego estabelece a necesidade de "respectar o dereito das persoas á súa propia intimidade e imaxe, especialmente en casos ou acontecementos que xeren situacións de aflición ou dor, evitando a intromisión gratuíta".

Por iso, destaca que o ataque á intimidade desta persoa “é aínda máis grave ao publicárense na nova a súa fotografía, o seu nome completo e datos relativos á súa vida privada”. Neste caso, ademais, o CPXG di que, aos incumprimentos ao código deontolóxico, súmase o feito de que afecte a unha persoa pertencente a un colectivo en situación vulnerábel, polo que é necesario ter un especial coidado para evitar a súa estigmatización.

“Cómpre lembrar que o Código Deontolóxico insta a actuar con especial responsabilidade e rigor no caso de informacións ou opinións con contidos que poidan suscitar discriminacións por razóns de sexo, raza, crenza ou extracción social e cultural [...] evitando expresións ou testemuños vexatorios ou lesivos para a condición persoal dos individuos e a súa integridade física e moral", lembra. “Unha responsabilidade e rigor que non se aprecia nin no fondo nin na redacción desta información”, engade.

Así, suliña que é fundamental que xornalistas e medios se comprometan na comunicación da realidade das persoas sen fogar, polo xeral descoñecida pola sociedade, e que eviten a trasmisión de estereotipos e estigmas que só contribúen á súa exclusión da sociedade. Neste sentido, o Colexio de Xornalistas fai un chamamento a toda a profesión galega a respectar con especial cautela o Código Deontolóxico nas informacións sobre este colectivo, así como a consultar e aplicar as recomendacións de colectivos como a European Anti Poverty Network ou a Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona.