O tenente xeral César Muro Benayas presenta este xoves na Coruña o seu libro 'Infantes sin leyenda'

Este xoves, 22 de xuño, terá lugar a presentación do libro 'Infantes sin leyenda' do tenente coronel César Muro Benayas, nun acto que estará presidido polo xefe da Forza Loxística Operativa, o xeneral Francisco Javier Sánchez Fernández.

O acto, que se celebrará a partir das 19,30 horas no patio do Palacio de Capitanía Xeral da Coruña, será de entrada libre ata completar aforamento e contará tamén co xeneral de división Manuel Barrós Vales, segundo informa o Ministerio de Defensa.

'Infantes sin leyenda' conta a historia duns soldados valerosos que souberon cumprir a súa misión con gallardía. "Esta novela constitúe unha homenaxe aos milleiros de infantes españois cuxas xestas están enterradas na sima da ingratitude", segundo sinala o Cuartel Xeral da Forza Loxística Operativa nun comunicado.

O escenario da novela é a colonización, a mediados do século XVIII, durante o reinado de Carlos III, do que hoxe é a República do Uruguai e a rexión máis ao sur de Brasil: Río Grande, pertencente a España naquelas datas polo Tratado de Tordesillas.

O libro pon de manifesto a importante relación entre o Rexemento de Infantaría Mallorca, alcumado o 'Invencible', ao que pertencen os protagonistas da obra e a cidade da Coruña, xa que foi nela onde se atopaba devandito rexemento antes de embarcar no Porto de Ferrol con destino a Sudamérica.