Morre unha persoa tras sufrir un accidente co seu tractor en Barreiros (Lugo)

Unha persoa faleceu na noite do mércores no termo municipal de Barreiros (Lugo) ao sufrir un accidente co seu tractor, segundo informou o 112 Galicia.

Os feitos sucederon sobre as 21,00 horas do mércores na parroquia de Cabarcos, no lugar da Rilleira, no municipio de Barreiros, segundo sinalou o 112.

O corpo da vítima quedou debaixo do vehículo agrícola e tivo que ser liberado polos Bombeiros de Barreiros, segundo concretaron as mesmas fontes.

Foi un familiar da persoa accidentada o que alertou ao 112 Galicia ás 21,00 horas do mércores, tras o que o Centro de Atención ás Emerxencias puxo a situación en coñecemento de Urxencias Sanitarias, Protección Civil, Guardia Civil e bombeiros.