Feridas dúas persoas debido a unha saída de vía en Corcubión (A Coruña)

Dúas persoas foron trasladadas a un centro sanitario na noite do mércores debido a un accidente de tráfico rexistrado ao saírse da vía o vehículo no que circulaban ao seu paso polo municipio de Corcubión (A Coruña).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, este sinistro ocorreu sobre as 21,30 horas do mércores no quilómetro 1,2 da estrada AC-445 ao seu paso por Corcubión.

O 112 Galicia recibiu a alerta a través dun particular pasados uns minutos das 21,30 horas e indicou no seu relato que as persoas afectadas atopábanse accesibles.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasouse aviso a Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Bombeiros de Cee, Protección Civil, Policía Local e ao servizo de mantemento da estrada.