A Seguridade Social en Galicia gañou 396 afiliados estranxeiros en maio, ata os 31.069

Os afiliados estranxeiros á Seguridade Social situáronse en 31.069 en maio en Galicia, o que supón 396 máis que o mes anterior --1,29 por cento-- e 1.416 máis que hai un ano --4,78 por cento--, segundo os datos que publica este xoves o Ministerio de Emprego.

Do total, 23.945 cotizantes estranxeiros na comunidade galega estaban inscritos no réxime xeral, dos cales 19.678 correspóndense co subtipo xeral, 1.152 co sector agrario e 3.116 co sector do fogar. Ademais, 5.868 déronse de alta na Seguridade Social como autónomos e 1.256 anotáronse no réxime do mar.

Por procedencia, a maioría dos afiliados estranxeiros (17.015) chegou a Galicia desde fóra da UE, por 14.054 comunitarios. Os países europeos que achegaron máis cotizantes foron Portugal (7.124), Romanía (2.769) e Italia (1.290); mentres que do resto do mundo destacan os brasileiros (1.878), marroquís (1.734), chineses (1.471) e colombianos (1.355).

En canto á distribución por provincias dos estranxeiros cotizantes na comunidade galega, maioritariamente sitúanse na Coruña (11.296) e Pontevedra (10.772). Por detrás, sitúase Lugo, con 4.872, e Ourense, con 4.129 inmigrantes dados de alta.

Outro dato que achega o departamento que dirixe Fátima Báñez actualmente en funcións é que máis da metade dos estranxeiros afiliados en Galicia son homes: son un total de 17.698 por 13.371 mulleres.