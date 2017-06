Detido un veciño de Ribadavia (Ourense) por ameazar con arma branca a un individuo co que se enfrontou

A Guardia Civil de Ribadavia detivo a un veciño deste municipio ourensán por ameazar con arma branca a un individuo co que se enfrontou á saída dun local de copas.

Segundo informou o Instituto Armado, ás 9,00 horas do 21 de xuño foi detido F.R.V., de 25 anos e veciño de Ribadavia, como presunto autor dun delito de ameazas con arma branca.

O detido saía a medianoite dun local de copas de Ribadavia e na porta enfrontouse a un grupo de mozos que entraban ao local, e, tras empuxar a un deles, ameazouno verbalmente.

Unha hora despois cando estes mozos estaban nunha terraza do local de copas o detido presentouse e tiroulle unha mochila ao mesmo mozo co que se enfrontou na porta do establecemento e, tras sacar unha navalla, ameazouno, momento no que os acompañantes se levantaron e increpárono, instante que aproveitou para afastarse do local.

O mozo de 23 anos de idade presentou denuncia no Cuartel da Guardia Civil de Ribadavia e o individuo detido foi localizado pola mañá.

As dilixencias instruídas foron remiridas ao Xulgado de Instrución de Ribadavia.