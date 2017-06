Sindicatos cifran nun 90% o seguimento do paro no sector do metal na provincia da Coruña

O seguimento do paro convocado este xoves no sector do metal na provincia da Coruña é do 90%, segundo informa CC.OO, que eleva a un 100% o seguimento nos polígonos industriais de Ferrol, Fene, As Pontes, Santiago de Compostela e A Coruña. Pola súa banda, a CIG subliña que o seguimento é "practicamente total".

Folga do metal este xoves na Coruña | Fonte: Europa Press

Xunto cos paros, en defensa dun convenio "digno e con dereitos", as centrais sindicais UGT, CC.OO. e CIG convocaron, ás 12,00 horas, unha concentración na Coruña, ante a sede da Confederación de Empresarios da Coruña (CEC). Á mesma hora, haberá unha manifestación en Ferrol, desde a praza de España, e en Santiago de Compostela, desde a chaira da Asociación de Empresarios do Tambre.

Trátase, segundo as centrais convocantes, CIG, CC.OO e UGT, dunha xornada "histórica" xa que hai 25 anos que non se convocaba unha folga xeral nos centros de traballo con este convenio.

O paro, ao que están convocados 18.000 traballadores, comezou ás 22,00 horas deste mércores e terminará na media noite deste xoves.

COMARCAS DE A CORUÑA E BERGANTIÑOS

Mentres, CIG-Industria cualificou de "rotundo éxito" o seguimento da folga nas comarcas da Coruña e Bergantiños. Nun comunicado, asegura que a incidencia do paro é "practicamente total nas empresas con maior volume de traballadores e produción".

Como exemplos, cita o caso da siderúrxica da Laracha, Celsa Atlantic, "onde case o 100% do persoal está en folga" ou o as empresas Horta Coslada e Metalúrgica Galega. Xunto a estas, engade que "a totalidade do cadro de persoal de Emesa en Coirós secunda o paro".

Por outra banda, indica que a folga está a rexistrar "unha alta porcentaxe de seguimento" nas principais contratas de telecomunicacións e enerxía que operan na Coruña.

Entre outras, cita a Liteyca, Semi ou Comfica, empresas que fan o mantemento e instalación de liñas para multinacionais como Movistar, R ou Vodafone ou Elecnor, que, entre outros servizos, leva unha parte do mantemento das liñas eléctricas de Gas Natural Fenosa.