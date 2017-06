Galicia rexistra o peor saldo vexetativo no Estado

Galicia volveu rexistrar en 2016 unha diminución de poboación, ano no que presentou o peor saldo vexetativo —nacementos menos defuncións— por comunidades autónomas, con 12.683 mortes máis que alumeamentos, segundo os datos do 'Movemento Natural da Poboación' que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Cemiterio | Fonte: Europa Press

O número de nacementos diminuíu en todas as comunidades autónomas durante 2016 e os maiores descensos respecto de 2015 corresponderon a Castela e León (-4,3%), Aragón (-3,8%) e Comunitat Valenciana (-3,7%).

No caso de Galicia, persiste a caída dos nacementos, dos 19.427 en 2015 aos 19.049 rexistrados en 2016. Deste xeito, mantéñense as cifras como as rexistradas no ano 2000, cando houbo 19.418 alumeamentos. En 2005 contabilizáronse 21.097 e 22.047, en 2010.

A taxa de variación anual do número de nacementos en 2016 en Galicia foi do -1,9 por cento, mentres que a media estatal se situou en -2,8. Ademais, Galicia foi a terceira pola cola en canto ao índice de fecundidade, con 1,12 fillos por muller, fronte a media estatal de 1,33.

DEFUNCIÓNS

Segundo os datos do INE, o número de defuncións diminuíu en todas as comunidades autónomas, agás na cidade autónoma de Ceuta (1,0%), a Comunidade Foral de Navarra (0,7%) e en Galicia (0,1%).

No noso país segue en aumento o número de defuncións, ao pasar das 31.688 contabilizadas en 2015 a 31.732 en 2016. A tendencia foi ascendente desde o ano 2000, cando se rexistraron 28.858, mentres que en 2005 houbo 29.383 e 29.749 en 2010.

Deste xeito, a taxa de variación anual do número de defuncións en Galicia foi do 0,1 por cento, fronte ao total estatal do -3,2%. Mentres, a taxa bruta de mortalidade no noso país sitúase en 11,7 mortes por mil habitantes, a segunda maior tras a de Asturias (12,7), e por enriba da media estatal de 8,8.

ESPERANZA DE VIDA

A esperanza de vida ao nacemento alcanzou os valores máis altos na Comunidade de Madrid (84,7 anos) e en Castela e León, Comunidade Foral de Navarra e A Rioxa (83,9 no tres). Polo seu lado, os valores máis baixos déronse nas cidades autónomas de Melilla (80,6 anos) e Ceuta (80,9) e en Andalucía (81,9) e Canarias (82,3). En Galicia situouse o ano pasado en 82,7 anos, como o anterior exercicio.

Os datos do INE reflicten que o saldo vexetativo foi negativo en 10 comunidades autónomas e positivo nas outras sete, así como nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

As comunidades con menores saldos vexetativos foron Galicia (-12.683), Castela e León (-11.698) e Principado de Asturias (-6.851). Pola súa banda, os maiores saldos vexetativos corresponderon á Comunidade de Madrid (17.785), Andalucía (9.820) e Cataluña (5.148).

MATRIMONIOS

En España un total de 172.243 parellas contraeron matrimonio en 2016, un 2,0% máis que no ano anterior. En Galicia os matrimonios foron 9.331 o ano pasado, dos cales en 828 casos polo menos un dos cónxuxes era estranxeiro.

A taxa bruta de nupcialidade española aumentou unha décima, ata 3,7 matrimonios por mil habitantes, por enriba da taxa galega, que se situou en 3,43 por milleiro de persoas, lixeiramente superior á de 2015, cando estaba en 3,39.

A idade media ao matrimonio mantivo a súa tendencia crecente en España e alcanzou os 37,5 anos para os homes e os 34,7 anos para as mulleres. En Galicia, a idade media correspondeu a 35,7 anos.