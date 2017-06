Detido un veciño de Vigo por ameazar á súa exparella, á que agredira anteriormente

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un veciño da cidade olívica, D.A.F., de 24 anos de idade, como presunto autor dun delito de violencia de xénero, tras ameazar á súa exparella e aporrear a porta do seu domicilio.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar á primeira hora da tarde deste mércores, cando unha moza de 19 anos de idade alertou á Policía ante a presenza da súa exparella, que estaba a golpear a porta do seu domicilio, no barrio do Calvario.

A moza relatou aos axentes que o home estivo un intre aporreando a porta, pedíndolle que lle abrise e que chegou a ameazala de morte, antes de marcharse do lugar. A moza tamén explicou que non lle abriu a porta porque a súa exparella agredíralle anteriormente, e mostrou aos policías varios hematomas.

As investigacións policiais permitiron localizar ao suposto agresor na zona de Beade, onde foi detido como presunto autor dun delito de violencia de xénero.