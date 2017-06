Detido un mozo con marihuana por venda de droga a pequena escala en Lugo

A Policía Nacional detivo a un mozo por un delito contra a saúde pública por tenencia de sustancias estupefacientes, en concreto marihuana, co propósito da súa venda a terceiros.

Segundo informa a Comisaría de Lugo, o individuo foi interceptado no momento que viaxaba nunha moto dirección á zona monumental da cidade de Lugo. Cando se lle parou, segundo destaca a Policía, levaba encima 70 gramos de marihuana e 456 euros en efectivo.

Esta persoa, que conta con antecedentes penais, é, segundo os investigadores, un dos mozos que se dedican á venda de droga a pequena escala. A Policía concreta que non só a vende, tamén a distribúe entre outros mozos para o menudeo.

Esta intervención policial, xunto con outras como a que desmantelou no mes de marzo un punto de venda de droga na Praza do Colexio,s e enmarcan no operativo de vixilancia da zona monumental, segundo concreta a Policía.

O dispositivo levado a cabo, que se saldou coa detención a mediados de mes deste mozo, foi dirixido polo Grupo de Drogas da Brigada Provincial de Policía Xudicial de Lugo.