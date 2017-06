Atendido no Chuac un escolar da Coruña por unha posible mordedura de víbora

Un menor de 10 anos foi atendido no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) por unha posible mordedura de víbora no CEIP Plurilingüe Manuel Murguía, de Feáns, onde cursa estudos, segundo informaron fontes do centro e hospitalarias a Europa Press.

Os feitos producíronse este mércores, aínda que a posible picadura de víbora detectouse cando o menor se atopaba xa na súa casa tras pasar a xornada escolar, segundo explicou o xefe de estudos do centro, Rubén Annicchiarico.

Tras porse en contacto desde o centro cos familiares do menor, comunicóuselles que fora unha víbora quen provocara a mordedura. Por parte do colexio, alertouse ao Seprona, á Guardia Civil e ao 112, ademais de porse en contacto co Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.

Mentres, o neno permaneceu ingresado no Chuac, onde estivo 12 horas de observación, aínda que este mediodía déuselle xa o alta. Por parte do hospital, manifestaron que non se pode confirmar que a mordedura fose dunha víbora aínda que se lle forneceu o correspondente antídoto.

FIN DE CURSO NOUTRO RECINTO

Pola súa banda, o centro atribuíu o sucedido ao feito de que o colexio estea rodeado de maleza e de leiras de particulares. Tamén precisaron que, tras porse en contacto co Concello, trasladóuselle ao lugar o responsable de servizos de limpeza para "en breve" proceder a limpar a zona próxima ao centro.

Como medida de precaución, na xornada deste xoves nin alumnos nin profesores saíron fóra do edificio, mentres que se decidiu trasladar este venres a outro recinto a festa de fin de curso.