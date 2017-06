Unhas 743 persoas participaron en programas da Plataforma polo Emprego en 2016, das que 150 conseguiron traballo

Un total de 743 persoas participaron nalgún dos programas de formación, orientación e inserción sociolaboral da Asociación Plataforma polo Emprego no ano 2016.

Así se desprende do balance anual de actividade desta plataforma presentado en rolda de prensa este xoves polo seu presidente, Miguel Fernández, realizadas en colaboración con distintas entidades como a Xunta ou o Concello de Santiago.

Un dos datos destacados desta memoria de actividade refírese ao aumento de insercións laborais de persoas en risco de exclusión. En concreto, 150 dos participantes conseguiron un emprego, 50 máis que o ano anterior, e a maioría mulleres (99).

A maioría de empregos déronse no sector servizos, de limpeza ou na hostalaría, 27 deles de máis de seis meses, 69 por obra e 16 de contratación indefinida.

Neste sentido, e a pesar de que existe "un nivel de precariedade laboral difícil de superar" na actualidade, Fernández valorou que "se dan pasos nesa liña" para conseguir contratos que permitan "transformar a vida destas persoas".

O balance indica, á súa vez, que gran parte dos participantes nestas actividades chegou a elas "a través da boca a boca" ou asesorados por entidades como Cáritas, o Concello de Santiago ou por iniciativa persoal, entre outras, que colaboran con esta plataforma.

Moitos deles proceden do propio territorio da Unión Europea, sobre todo de Galicia (375) e do resto do Estado (171), aínda que tamén de América e de África, 107 e 37 persoas respectivamente.

O perfil dos beneficiarvos destas actividades apunta "de forma destacada" a persoas de entre 36 e 55 anos, xente que "perdeu o seu traballo" e que non conseguiu reinsertarse no mercado laboral, cun nivel académico "mínimo", ou que carece de formación ou estudos homologados.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Entre as accións desenvolvidas en 2016, Fernández sinalou o Programa Esteo destinado á creación e apoio de equipos de procura de emprego colaborativo, con 27 participantes aos que se dotou de ferramentas de coaching, orientación e formación.

Tamén se impulsaron os programas Emerxendo e Achegando destinados á promoción de recursos sociais para o desenvolvemento no mercado laboral e integración intercultural, con accións realizadas en Santiago, Ames, Teo, Val do Dubra, Negreira ou Lalín, entre outras.

Outros, como o programa Cabo Dela, dirixíanse especificamente á inserción sociolaboral de mulleres en risco de exclusión, mentres que Compostela Convive busca promover facilitar espazos interculturais destinados á integración social e laboral na capital galega.

Doutra banda, desenvolvéronse accións formativas destinadas a habilidades sociais e novas tecnoloxías (25 participantes), acondicionamento da carne para a súa comercialización (13), preparación de competencias crave (85), xestión e aprovisionamento de cociña na a unidade familiar de persoas dependentes (17) ou talleres de emprendimiento (28).

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Nesta rolda de prensa, a concelleira de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde do Concello de Santiago, Concepción Fernández, lembrou a "responsabilidade" das institucións públicas de "favorecer a inclusión social", incidindo en que as políticas de emprego deben estar "ao servizo das persoas", da "calidade de vida e o benestar"

Nesta tarefa, insistiu, é "importante" contar coa colaboración de entidades e asociacións, como é o caso da Plataforma polo emprego, que destacou como "exemplo e referencia".

O director xeral de Orientación e Promoción Laboral, José Alfonso Marnotes, sinalou que este colectivo "necesita apoio constante e esforzo permanente", situando á formación como o "alicerce básico" para lograr o acceso ao mercado laboral, un obxectivo "moi difícil" pero no que é necesario "pór todos os medios".

Finalmente, Arturo Parrado, director xeral de Inclusión Social, trasladou a súa "felicitación" a todos os traballadores e colaboradores da plataforma, valorando o "incremento do acceso" ao emprego respecto dos datos do ano pasado e insistindo na importancia de "seguir traballando" en colaboración coas institucións e as entidades sociais.