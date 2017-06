Consello.- A Xunta cofinanciará con máis de 50 millóns dous proxectos innovadores de PSA en Vigo e Televés

O Goberno galego aprobou, no marco do plan autonómico de captación de investimentos 4.0 para modernizar o sistema produtivo, diminuír custos de produción e mellorar a calidade, o cofinanciamento con máis de 50 millóns de euros de dous "importantes proxectos" impulsados por PSA Citroën en Vigo e a compostelá Televés.

Fonte: Europa Press

Así o explicou, ao termo do Consello da Xunta, o xefe do Executivo autonómico, quen subliñou que, no caso de Vigo, a aposta pola planta 4.0 permitirá a Vigo converterse en "referencia mundial" de Citroën. Tamén se facilitará a "potenciación" da empresa compostelá Televés.

Concretou que o investimento total de ambos os proxectos sitúase ao redor dos 168 millóns de euros e a Xunta contribuirá ao cofinanciamento con máis de 50.

Así mesmo, na reunión semanal do Goberno deste xoves, tamén se autorizou unha nova convocatoria, dotada con 9 millóns de euros, de axudas dirixidas a autónomos, empresas e entidades sen ánimo de lucro que aposten pola contratación de mozas.

