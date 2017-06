PwC afronta con tranquilidade os posibles litixios por ser o auditor de Banco Popular

PwC, a firma encargada de auditar as contas de Banco Popular durante os últimos anos, afronta con tranquilidade os litixios que poderían xurdir por mor da resolución e posterior venda da entidade, aseguraron a Europa Press fontes do sector.

A firma, que dispón dun equipo xurídico para facer fronte ao proceso, publicou 'parágrafos de énfases' no tres últimos informes de auditoría de Banco Popular, realizados con motivo da ampliación de capital de maio de 2016 e as contas semestrais e anuais correspondentes ao mesmo exercicio, un dos argumentos que podería utilizar no seu defensa.

As fontes consultadas tamén subliñan a dificultade de introducir 'parágrafos de énfases' nos informes de auditoría, especialmente nos da banca, polo malestar que xera nas entidades auditadas.

Nos informes de auditoría da ampliación de capital e das contas semestrais de 2016, o auditor puxo o foco en que Banco Popular podería enfrontarse a "provisións ou deterioracións significativas" no conxunto do exercicio que xerarían un potencial resultado negativo.

Pola súa banda, o 'parágrafo de énfase' adxunta ás contas anuais de Banco Popular advertía de que a evolución dos cocientes de capital durante 2017 estaba "suxeita" ao cumprimento" do plan de negocio da entidade, que naquel momento atopábase en revisión, e subliñaba o cambio aprobado na presidencia do banco.

Consultadas por Europa Press, fontes oficiais de PwC confirmaron que a firma se atopa con "confianza" ante un eventual proceso legal, posto que consideran que o traballo de auditoría realizouse adecuadamente.

"Os administradores (de Banco Popular) formularon as contas anuais adxuntas considerando que o grupo, en base ás previsións actuais de negocio e a medidas específicas de capital, conta cos mecanismos de xeración de capital durante o exercicio 2017 e que a evolución dos cocientes de capital está, por tanto, suxeita ao cumprimento do seu plan de negocio, actualmente en revisión", reza o 'parágrafo de énfase' correspondente ás contas anuais de 2016.

Na auditoría de decembro rexistráronse maiores saneamentos tras a entrada en vigor ese ano das novas normas contables do Banco de España sobre provisións de activos adxudicados.

Tras a marcha de Ángel Ron, os novos xestores "retardaron" o proceso de desinverisones en marcha, explicaron en fontes do sector, por iso é polo que PwC detectase que Popular non cumpriría en 2018 cos requirimentos de capital 'phase in' esixidos polos reguladores, tal e como advertiron que podería pasar no seu informe de auditoría.

Ante as críticas vertidas contra a firma por non previr a perda de valor de Banco Popular, fontes do sector alegan que o valor de determinados activos cando unha entidade está en funcionamento difire significativamente de cando está en proceso de resolución.

REEXPRESIÓN DAS CONTAS ANUAIS

Por outra banda, do tres erros nas contas de 2016 detectados tras a auditoría interna efectuada por Emilio Saracho á súa chegada a Popular, tan só a obrigación de deducir do capital regulatorio do banco os créditos concedidos para a adquisición de accións na ampliación de capital de maio de 2016 tivo un efecto sobre os cocientes de capital da entidade.

En calquera caso, Popular cumprise os requisitos mínimos de capital a 31 de decembro de 2016 aínda que estes créditos alcanzasen os 600 millóns de euros --o importe máximo estimado inicialmente-- no canto dos 145 millóns que se tiveron que deducir finalmente.

"No caso de que alcanzasen os 600 millóns de euros, Popular contaba cun colchón de entre 200 e 300 millóns de euros para cumprir cos requisitos de capital", explicaron a Europa Press as fontes consultadas, que recalcaron que os cocientes de capital son un aspecto que está exento de ser auditado, segundo a normativa vixente.

En relación co resto de erros contables detectados tras a auditoría interna, lembraron que os auditores traballan conforme a mostras e insistiron en que as provisións adicionais efectuadas non obrigaban a reformular as contas da entidade por ter un impacto leve. Reformular as contas obrigase a aprazar a xunta de accionistas de Banco Popular nun contexto de incerteza, apuntaron as fontes.

ENTREGA INFORMACIÓN AO ICAC

A reexpresión das contas anuais de Popular levou ao Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas (ICAC) a solicitar a PwC información sobre o proceso, aínda que desde as mesmas fontes esgrimen que é un "procedemento habitual" e que a petición se realizou tras a xunta de accionistas celebrada o pasado 10 de abril, antes da resolución de Banco Popular.

Neste sentido, as fontes consultadas por Europa Press aseguraron que PwC xa entregou toda a documentación solicitada e que, polo momento, o organismo, dependente do Ministerio de Economía, non lle requiriu máis información. No entanto, si puntualizaron que este tipo de procedementos son lentos e poden estenderse no tempo.

Entre as posibles batallas legais ás que se podería enfrontar a firma de auditoría, está a querela que a Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) interpuxo ante a Audiencia Nacional contra o expresidente de Popular Ángel Ron, o exvicepresidente da entidade, Pedro Higuera, o exconselleiro delegado Pedro Larena e PwC, ademais do socio asinante das contas, Pedro Barrio Luís, por falsidade contable e estafa.