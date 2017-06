As cifras de renuncias ao proceso en materia de violencia de xénero, coas consecuencias que carrexan, así como o elevado grao de reincidencia dos condenados son os dous puntos de vista que máis preocupan aos expertos na materia, que recoñecen que "todos os asasinatos machistas son fallos no sistema, tanto se hai denuncia previa coma se non".

Así o asegurou este venres en Santiago de Compostela Ángeles Carmona Vergara, presidenta do Observatorio de Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), que compareceu na Comisión de Estudo para a Igualdade e os Dereitos das Mulleres do Parlamento de Galicia.

Durante a súa intervención, Ángeles Carmona apuntou a "preocupación" dos expertos pola dispensa que as mulleres teñen para non declarar contra os seus maridos neste tipo de casos, unha cuestión que cualificou como "a máis preocupante para a Administración de Xustiza".

"É unha sensación de impotencia tremenda", dixo a experta, que lamentou que, tras a agresión e a denuncia inicial, algunhas mulleres "veñan ao pouco tempo" e "acóllanse ao seu dereito a non declarar", pedindo "que se arquive o procedemento".

En Galicia, apuntou, subiu con respecto ao último ano lixeiramente a cifra de mulleres que renuncian a continuar co proceso, ao redor dun 5 por cento, aínda que se mantén en cifras "moi por baixo" da media nacional, onde rolda o 10 por cento de incremento.

Con iso, Ángeles Carmona interpreta que en Galicia "hai sistemas e recursos de acompañamento que funcionan, porque as mulleres se retractan menos que no resto de España", explicou.

DENUNCIAS E RENUNCIAS

A experta analizou a violencia de xénero en Galicia desde 2012 para indicar que, neste período, máis do 26 por cento dos asasinatos producíronse cunha denuncia previa.

Con todo, incidiu nestes casos tamén na relevancia das renuncias ao proceso. En concreto, Ángeles Carmona analizou un por un o oito casos de asasinadas por violencia de xénero desde 2012 que presentaran algún tipo de denuncia para concluír que en seis deles o procedemento concluíu porque a vítima se acolleu ao seu dereito a non continualo.

En concreto, referiuse a un caso en Narón en 2012, no que a vítima interpuxera denuncia pero que, posteriormente, renunciara "a continuala" e a outro en Ferrol, no mesmo ano, no que a muller non contaba con medidas de protección no momento dos feitos xa que, tras varias denuncias cruzadas, desistira de continuar o proceso.

A experta do Observatorio referiuse tamén ao asasinato de Lupe Jiménez en 2014, estando embarazada, para explicar que, a pesar dos indicios que había, "ela negou os feitos ante a autoridade xudicial" e ao crime machista dunha muller en Verín en 2013 á que, tras unha primeira denuncia, ditouse unha orde de afastamento. "Ela volveu renunciar e, aos poucos días, el asasinouna", explicou.

No seu repaso de casos, Ángeles Carmona sacou a colación o crime de Mos de 2015, que contaba cun "antecedente" nun xuízo de faltas de 2014 tras o que ela "se acolleu ao seu dereito a non declarar, polo que non houbo condena".

UN CASO "SANGUENTO"

Para a responsable, "un dos casos máis sanguentos" na Comunidade neste período foi o ocorrido en Vigo en setembro de 2015, cando un home asasinou á súa parella nun piso da cidade, un caso que foi denunciado polos veciños que a "ouviron gritar" tras unha agresión.

"Ela dixo aos axentes que levaba nove anos sendo maltratada e tiña signos antigos de violencia, pero dixo que non quería denunciar porque o quería moito", lamentou Carmona, que apuntou que, aínda así, os axentes detivérono e iniciouse un proceso no que ela "se negou a ser recoñecida polo médico forense". O home terminou asasinándoa cando xa estaba fixada a data do xuízo, dado que "eles seguían convivindo xuntos".

Noutro tipo de casos, a experta detívose tamén noutro asasinato en Narón en 2012 no que, tras unha primeira renuncia a seguir co proceso, a vítima volveu denunciar. "Outorgóuselle unha orde de protección e ao tres días foi asasinada", lamentou.

Do mesmo xeito, destacou o caso da muller morta por violencia de xénero na Coruña en 2014 para destacar que, aínda que neste caso non había denuncias como tal, o home se tiña "múltiples procedementos" por violencia con outras mulleres coas que mantivera relacións.

Ante este panorama, o Observatorio expuxo mesmo a posibilidade de eliminar a dispensa da obrigación de declarar contra un cónxuxe --artigo 416 da Lei de Enxuizamento Criminal-- en casos de violencia de xénero, co obxectivo de que os procedementos sigan o seu curso.

No entanto, Ángeles Carmona recoñeceu que é necesario detectar que indicadores son máis relevantes para tratar de "protexer á vítima mesmo sen denuncia", xa que "todos os asasinatos machistas son fallos do sistema.

REINCIDENTES

Do mesmo xeito, apostou polos "programas de reeducación a maltratadores", dado que "hai moita reincidencia" e defendeu tanto os programas educativos desde a infancia como os xulgados especializados, que son "fundamentais".

Aínda que recoñeceu que o incremento das cifras de denuncias no primeiro trimestre do ano é un dato "moi positivo", Ángeles Carmona lembrou que "o 80 por cento dos feitos delituosos non se denuncian nunca".

"As mulleres non denuncian porque teñen medo, sentimento de culpa ou vergoña ou porque temen non poder protexer aos seus fillos. O feito de que as mulleres confían nas institucións e atrévanse a dar o paso de denunciar é unha boa noticia", destacou.

RADIOGRAFÍA DA VIOLENCIA DE XÉNERO EN GALICIA

Na análise global desde 2012, a experta apuntou que o 87 por cento das vítimas mortais eran españolas, aínda que no último trimestre rexistrouse un importante aumento de vítimas estranxeiras.

Do mesmo xeito, "a gran maioría dos asasinatos ocorreron en poboacións pequenas", o que apunta á ruralidade como un "factor de vulnerabilidade". Máis dun 70 por cento dos casos ocorreron no domicilio conxugal e, entre os medios, destacou o uso das armas de fogo, que é "significativamente superior ao do resto de España".