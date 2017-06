Case 400 fogueiras arderán en Santiago durante a noite de San Xoán

Santiago prepárase para a noite de San Xoán, na que están previstas case 400 fogueiras autorizadas polo concello compostelán, que apelou á responsabilidade dos veciños ante o alto risco de incendio destes días.

Hoguera de San Juan en Galicia | Fonte: Europa Press

O concelleiro de Medio Ambiente e Convivencia, Xan Duro, deu conta en comparecencia de prensa este venres dos preparativos para "a noite máis festiva" da capital galega xunto coa Ascensión e o Apóstolo.

Polo momento, o Concello de Santiago autorizou un total de 60 'cacharelas' de carácter público e outras 280 fogueiras privadas, aínda que este número podería aumentar, xa que, a pesar de que o prazo de presentación de solicitudes concluíu o 16 de xuño, o consistorio será "flexible" e poderá dar permisos de última hora.

Para todas as fogueiras, o goberno local delimitou unhas medidas máximas que deben ser cumpridas polos seus promotores. Así, no ámbito urbano non poderán exceder os dous metros de diámetro, seis de perímetro e un metro de altura.

No rural, as 'cacharelas' están limitadas ao tres metros de diámetro, nove de perímetro e tres de altura. Todas deberán estar afastadas a un mínimo de 12 metros de árbores, vivendas e coches.

Así mesmo, aquelas que estean instaladas sobre superficie enlosada terán que contar cunha capa protectora de dez centímetros de area para evitar danos no chan.

CORTES DE TRÁFICO E HORA LÍMITE

Segundo apuntou Duro, a hora límite para o apagado das fogueiras serán as 03,00 horas da madrugada. Ademais, incidiu en que os responsables deberán verificar que as lapas quedan completamente extinguidas, así como proceder á limpeza do espazo e a retirada dos restos queimados.

Así as cousas, produciranse cortes de tráfico en varios puntos da cidade, como no barrio de Pelamios, onde quedará prohibido o acceso de vehículos desde as 17,00 horas en varias cruces que dan esta rúa.

O aparcadoiro na cruz de San Pedro quedará restrinxido desde a tarde e o barrio da Pontepedriña tamén verá interrompido o tráfico nalgún dos seus viarios.

O concelleiro realizou un chamamento á "responsabilidade" e o "sentido común" dos veciños durante a noite de San Xoán, na que haberá un dispositivo especial por parte dos bombeiros e Protección Civil.