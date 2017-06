Preto de 600 efectivos participarán no dispositivo especial das Fogueiras de San Xoán na Coruña

Preto de 600 efectivos, entre profesionais de todos os corpos de emerxencia e servizos de limpeza, participarán no dispositivo especial da noite de San Xoán na Coruña, segundo informou o alcalde, Xulio Ferreiro, na presentación do dispositivo completo de seguridade e limpeza.

En rolda de prensa, acompañado polas concelleiras de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, de Medio Ambiente, María García, dos concelleiros de Culturas, José Manuel Sande, de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, o rexedor deu a coñecer o dispositivo que se despregará máis aló da enseada de Riazor e estenderase a outras praias, como as de Oza e As Lapas. Ademais, estará, como outros anos, nas de Riazor, Orzán e Matadoiro.

Ata o momento, a área de Seguridade Cidadá do Concello recibiu 400 solicitudes de permisos para facer fogueiras na noite máis curta do ano.

O obxectivo, segundo comentou o rexedor, é "combinar diversión e seguridade" polo que apelou a actuar "con sentidiño" xa que se prevé o desaloxo do Orzán ás tres da madrugada debido á pleamar.

En concreto, ademais dos profesionais que integran o dispositivo de seguridade e emerxencias, haberá 140 efectivos máis que empregaranse no servizo de limpeza de praias. En total, 596 profesionais participarán no dispositivo especial para a noite de San Xoán.

HORARIOS

O dispositivo especial de seguridade con motivo de San Xoán iniciarase ás 19.30 horas do venres, 23 de xuño, e finalizará ás 09.00 horas da mañá do día seguinte, aínda que desde a mañá os dispositivos xa estarán alerta.

A baixada de material a praia comezará desde as 07.00 horas da mañá, estando previstas unhas 150 toneladas de madeira. Ademais, a Coraza quedará pechada xa desde as 09.00 horas para a montaxe do centro de control.

O Paseo Marítimo cortarase ás 19.00 horas, tal e como vén acontecendo noutros anos, e a baixada de material á praia comezará ás 07.00 horas e a repartición de material terá lugar a partir das 19.30 horas, mentres que a prohibición do baño iniciarase ás 22.00 horas.

En canto á limpeza posterior dos areais, o consistorio comezará a acometer a mesma a partir das 06.30 horas do sábado.