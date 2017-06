A Garda Civil incrementará en Galicia os controis de alcol e drogas con motivo da celebración de San Xoán

A Garda Civil incrementará en diversos puntos da Comunidade de Galicia os controis de alcol e drogas con motivo da próximas celebración das festas de San Xoán.

Así, segundo informou a Comandancia de Lugo, durante a madrugada e a mañá do día de San Xoán o Subsector de Tráfico de Lugo levará a cabo unha intensificación dos servizos con motivo desta festividade.

Concretamente apuntou que "se intensificarán tanto a verificación da velocidade como do consumo de alcol e drogas durante a condución". Para iso, asegurou que se redobrarán os servizos e despregaranse, nun operativo especial, "todos os medios, tanto humanos como materiais, dispoñibles".

Pola súa banda, o Subsector da Agrupación de Tráfico da Garda Civil da Coruña, como en anos anteriores, sinalou que ten previsto incrementar as probas de alcol e drogas durante a realización de actos lúdicos, "especialmente durante a madrugada de San Xoán en diferentes puntos da provincia".

"As vías inspeccionadas serán as que discorran por localidades nas que se celebran festas e outros eventos e, por iso, grandes desprazamentos", engadiu.

O obxectivo do incremento nestas probas de detección, segundo explica a Comandancia da Coruña, "é evitar que as persoas que consumisen algún tipo destas sustancias, as cales afectan negativamente ás súas capacidades para a condución, póñanse ao volante dos vehículos con consecuente risco, non só para a súa integridade física, senón tamén a de terceiros".

CELEBRACIÓN "SEGURA"

Estes servizos terán como obxectivo aquelas zonas nas cales esta festividade "ten unha especial relevancia, así como os traslados a localidades de provincias limítrofes que se poidan efectuar con motivo desta festa", segundo avisa a Benemérita.

"Todo iso para garantir unha celebración segura e sen incidencias para todos aqueles condutores que circulen nesas datas polas estradas da provincia", segundo conclúe.

A Garda Civil lembra que a sanción por conducir con drogas ou alcol no organismo pode chegar a ser de mil euros e perda de seis puntos no carné. Ademais, pode constituír un delito contra a seguridade viaria, o que leva aparellado penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses e, en calquera caso, privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e ata catro anos.

Por todo iso, a Agrupación de Tráfico da Garda Civil insiste en "a incompatibilidade do alcol e as drogas coa condución de calquera tipo de vehículo" polas "fatídicas consecuencias que pode levar aparellada a mestura destas sustancias durante a condución".