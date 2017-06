O deputado do PSdeG Raúl Fernández reclamou este xoves que a "maior" folga do transporte de viaxeiros que tivo lugar en Galicia, cun seguimento do 90 por cento, teña "consecuencias" para a conselleira do ramo, Ethel Vázquez, de quen criticou a súa actitude "negativa" e opinou que esta "desbordada" pola situación.

O deputado do PSdeG Raúl Fernández | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o parlamentario socialista incidiu en que a titular de Infraestruturas e Vivenda ten que "reflexionar" e dar "un xiro de 180 graos" nunha cuestión sobre a que ten plenas competencias. De feito, dado que a folga continuará a semana próxima, recalcou que "non queda outra" que "tomar decisións", ben pola súa banda ou ben por parte do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

E é que, como dixo, a esta situación chégase pola falta de "diálogo" da conselleira co propio sector afectado, que ve en risco ata un terzo dos seus postos de traballo, e pola súa ausencia de "proxecto" para reordenar o mapa de transporte.

Na mesma liña, o socialista ourensán xulgou que a problemática actual é "o desenlace previsible" da "pasividade" de Ethel Vázquez e da súa "falta de previsión e de modelo", ata o punto de que actuou "a rebufo" da anulación da prórroga das concesións por parte do Tribunal Supremo e da renuncia de varias empresas a realizar esas liñas.

"Hai unha improvisación completa que desembocou nunha fuxida cara adiante", resumiu Fernández, quen, tras admitir que cambiar o modelo de transporte é "complexo", subliñou a dificultade de deseñalo cambiando "catro veces" de director xeral de Mobilidade "en só catro anos".

Así as cousas, tras censurar de novo un proceso elaborado "a golpe de ocorrencia", puxo o foco en que existen "dúbidas legais" e na "vulneración" do dereito ao transporte público que pode darse, sobre todo, no ámbito rural.

"TODO O MUNDO EN CONTRA"

Neste escenario, do que, como lembrou, xa advertiu o seu grupo en distintas ocasións, Fernández avanzou iniciativas parlamentarias para que a conselleira dea explicacións no pleno da Cámara.

Principalmente, porque, segundo as súas propias palabras, "conseguiu a marca de pór en contra a todo o mundo", entre usuarios, traballadores e empresas. Ademais, apuntou, do transporte escolar, que funcionaba "correctamente" e agora sumouse ao rexeitamento.

Por último, o deputado do PSdeG realizou unha nova apelación á "reflexión" á conselleira, para que "cambie de actitude" e busque "o consenso e non o disenso" e deixe de tentar "enfrontar ao sector".