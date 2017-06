Os grupos de teatro afeccionado dos centros socioculturais de Santiago subiranse ao escenario do Principal

Os grupos de teatro afeccionado dos centros socioculturais de Santiago de Compostela terán a oportunidade de subirse ao escenario do Teatro Principal, que acollerá un ciclo de once obras durante os días 27, 28 e 30 de xuño.

A iniciativa foi presentada este xoves en comparecencia de prensa pola concelleira de Políticas Sociais, Concha Fernández, acompañada polos promotores da mostra, Roberto Casal e Lupe Rodríguez.

O ciclo, que será de entrada gratuíta, contará con pases para público infantil e xuvenil ás 18,00 horas, así como obras para adultos, programadas para as 20,30 horas do catro días que durará a mostra.

A concelleira do goberno santiagués celebrou unha iniciativa que supón un "recoñecemento" á función dos centros socioculturais e que serve para "pechar" o curso.

Pola súa banda, o coordinador dos grupos teatrais da rede de CSC de Santiago, Roberto Casal, convidou a "todos" os veciños de Compostela a acudir ao teatro, xa que "non por ser 'amateurs' van ofrecer menos calidade".

Así mesmo, Lupe Rodríguez remarcou que os grupos están "moi preparados" para "dar o salto" a representar as súas obras en "un escenario perfecto" como o do Principal.

PROGRAMACIÓN

Así, o grupo do CSC Santa Marta será o primeiro en subirse ás táboas do Principal o martes 27 coa súa representación de 'A galiña azul' de Carlos Casares, homenaxeado este ano no Día das Letras.

Ese mesmo día será a quenda do CSC O Ensanche --'Noticias TV Plin 2. O regreso'-- e pechará a xornada o grupo da Rocha con 'Xogo de damas'.

O mércores 28 pasarán polo teatro compostelán o CSC Castiñeiriño --'Meteoro'-- e o grupo de Santa Marta --'...e din que chove'--.

O xoves 29 será a quenda dos veciños de Marrozos por partida dobre, xa que representarán as obras 'O autobús' e 'A casa de Bernarda Alba' nun día que pechará o CSC As Fontiñas con 'O último baile'.

Por último, clausúraa do ciclo (30 de xuño) correrá a cargo do grupo teatrais dos centros socioculturais de Conxo --'Nadarín' e 'Un día no parque'-- e Vite --'Lisístrata'--.