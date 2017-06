Case 4.000 traballadores do sector do metal en folga na provincia da Coruña mobilizáronse na capital herculina, en Compostela e en Ferrol en defensa dun convenio "digno e con dereitos", que leva sen actualizarse desde 2014.

Manifestación do metal en Santiago | Fonte: Europa Press

O paro deste xoves, unha xornada "histórica" xa que hai 25 anos que non se convocaba unha folga xeral nos centros de traballo con este convenio, foi seguido ao 90-95% nas empresas da provincia, segundo os datos dos sindicatos convocantes, CIG, CC.OO. e UXT.

Sucederanlle novas xornadas de folga o martes 27, o martes 4 e o mércores 5 de xullo, e as centrais avisan de que "irá a máis" se non hai resposta por parte da patronal, á que acusan de "dilatar" a negociación do novo convenio e "mesmo pretender recortar dereitos".

Coincidindo co primeiro día de protesta, ao mediodía houbo unha concentración na Coruña, ante a sede da Confederación de Empresarios da Coruña (CEC); unha manifestación en Ferrol, desde a praza de España; e outra marcha na capital galega, desde a chaira da Asociación de Empresarios do Tambre ata San Caetano (sede do complexo administrativo da Xunta).

FERROL

En Ferrol, unhas 3.000 persoas manifestáronse nunha marcha que partiu ao mediodía da Praza de España e que finalizou no Cantón de Molíns.

A xornada desenvolveuse sen incidentes e segundo asegurou Vicente Vidal, responsable de CIG-Industria en Ferrolterra, "o obxectivo está a lograrse", ao "parar o tecido industrial na comarca".

Unha comarca, segundo explicou o sindicalista, na que as compañías que traballan para os estaleiros públicos están paralizadas "ao 100%" e na que, ademais, "a paralización nos polígonos industriais está a ser total, por parte dos propios traballadores, que están moi mentalizados na necesidade de poder recuperar todos os dereitos perdidos ao longo dos últimos anos".

Vidal asegurou que "non se produciu ningún incidente e tan só algún caso dalgún traballador que quixo exercer o seu dereito de pasar a traballar e explicóuselle que isto é unha loita de todos".

O representante da central nacionalista tamén destacou que o sector leva "tentando negociar cos empresarios durante dous anos e medio, con 17 reunións que non deron para nada".

"Fomos a unha mediación e o único que nos queda é facer folga e esperemos que a patronal tome nota, xa que esta é a primeira xornada de paro, pero temos outras previstas e posiblemente sexan aínda mellores", advertiu.

A CORUÑA

Na Coruña, máis de 500 persoas, segundo os convocantes, concentráronse ante a sede da CEC para reclamar á patronal "un convenio xusto", segundo figuraba na pancarta que portaron.

A concentración formou parte do calendario de mobilizacións aprobado polos sindicatos para esixir á patronal "que sente a negociar", segundo destacou Eduardo Caamaño, representante da CIG.

"E non o que fixo ata agora", engadiu, para cuestionar o posicionamento dos empresarios na case vintena de reunións mantidas.

Ademais, insistiu en que continuarán as mobilizacións, "despois de dous anos e medio negociando un convenio". Del, dixo que, entre outras cuestións, rexeitan a "conxelación" de salarios.

Mentres sobre o desenvolvemento da folga, que os sindicatos cifraron nun 90% en todo o sector afectado polo convenio e dun 100% nos polígonos industriais de Ferrol, Fene, As Pontes, Santiago de Compostela e A Coruña, destacou a ausencia de "incidencias".

SANTIAGO

En Santiago, onde arderon un par de colectores e houbo cortes de tráfico pola mañá, segundo explicou o concelleiro de convivencia, Xan Duro, foron unhas 300 persoas as que marcharon desde o polígono do Tambre ata San Caetano, tras unha pancarta coa lema 'Convenio do metal. Solución xa'.

Nesta comarca, os sindicatos sitúan nun milleiro o número de traballadores do sector, en empresas como Castrosúa, Carrozarías Tambre, Tromosa, Arteal, Citroën, Peugeot, BMV, Alumisan e Galanas, entre outras.

Emilio Vázquez, da CIG, criticou que desde 2014 siga sen renovar o convenio, que os traballadores aspiran a actualizar en apartados como o salarial.

Álvaro Lois, de UXT, incidiu en que son necesarias melloras en conceptos salariais e de axudas sociais, e se non hai resposta da patronal estes días, segundo avisou, os sindicatos estudarán converter a folga en "permanente".

Víctor Ledo, de CC.OO., valorou que xa desde as 22,00 horas deste mércores o seguimento do paro foi "moi amplo" e os piquetes actuaron, pero "sen ningún contratempo". A participación é "masiva e voluntaria", segundo recalcou.