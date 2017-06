O deputado do BNG no Parlamento galego, Luís Bará, considera que o incendio de Pedrógao Grande ten que "dar unha lección" e debe "facer saltar todas as alarmas" xa que a situación do monte portugués "é moi similar" á de Galicia.

Entre os factores comúns que comparten o monte galego e o luso atópanse, a xuízo de Luís Bará, o clima e o cambio climático, a falta de investimento en recursos de prevención, e a situación do monte, con abandono e monocultivo altamente combustible.

Precisamente, sobre o monocultivo de eucalipto, o deputado autonómico asegurou que ese deseño "obedece aos intereses do monopolio pasteiro" e insistiu na tese dos nacionalistas que entende que o monte galego "non pode estar ao servizo dunha gran empresa" --en referencia a ENCE--.

Por iso, nunha rolda de prensa ofrecida en Pontevedra, sinalou que o BNG insistirá con novas iniciativas parlamentarias para "que se tomen as medidas para cambiar a situación". Así, reclamou que a Xunta cambie "por completo" a súa política forestal.

Bará centrou en dous as premisas básicas dunha política forestal "efectiva" para loitar contra os incendios forestais: a ordenación e xestión do monte e a unificación do oito entidades que loitan contra o lume en "un único operativo profesionalizado", que invista máis esforzos na prevención que na extinción "e que poida traballar todo o ano".

O BNG entende que a ordenación do monte pasa por parar a plantación de eucalipto glóbulus e prohibir o eucalipto nitens, combater a fragmentación da propiedade e o minifundio forestal e habilitar medidas encamiñadas a traballar coas Comunidades de montes en man común.

ELNOSA

A preguntas dos xornalistas o deputado nacionalista avanzou o que o posicionamento do BNG, tanto no Parlamento como no Concello de Pontevedra, será contrario á aprobación por parte da Xunta do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal que acaba de solicitar a empresa Electroquímica do Noroeste SA (Elnosa).

Bará asegurou que "a Xunta traballa para favorecer intereses privados, como xa fixera con Ence regalándolle 600.000 metros cadrados" e engadiu como exemplo "a política forestal baseada unicamente no monocultivo de eucalipto".