A Xunta inicia a elaboración dos orzamentos de 2018 coa prioridade de crear postos de traballo

A Xunta de Galicia deu este xoves comezo ao proceso de elaboración dos Orzamentos galegos para 2018, co obxectivo de "consolidar o modelo de crecemento san" e a prioridade de "crear postos de traballo" e mellorar as "condicións de benestar" dos galegos.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este xoves a orde da Consellería de Facenda pola que se ditan as instrucións para a elaboración destas Contas, que tamén incidirán na incorporación dos galegos ao mercado de traballo.

Para iso, dixo a Xunta, as Contas terán como "base" un modelo económico "baseado no coñecemento, a especialización, a innovación e a internacionalización da economía galega".

Así, o Executivo autonómico ten a intención de "manter como folla de ruta" no desenvolvemento dos orzamentos o Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020, que recolle a programación dos fondos europeos, tanto estruturais --Feder e Fondo Social Europeo-- como sectoriais --Femp e Feader--.

Así as cousas, a elaboración das contas da Xunta estará baseada, segundo indica o Goberno galego, en "a avaliación dos indicadores de produtividade dos exercicios pechados" a través dos "resultados de desenvolvemento", que servirán para determinar as partidas orzamentarias.

TRES COMISIÓNS

Deste xeito, a elaboración dos orzamentos pivotarán ao redor de tres comisións: por unha banda, unha comisión de análise e avaliación será a encargada de determinar os obxectivos estratéxicos dos distintos programas de gasto, así como os seus indicadores de resultados.

Ademais, a comisión de ingresos "propios e finalistas" farase cargo de "as tarefas de determinación, análise e agregación dos datos" para fixar as previsións "sobre taxas e prezos e demais ingresos de dereito público".

Por último, a comisión funcional do gasto "determinará en función dos obxectivos e prioridades de gasto establecidas no Plan Estratéxico de Galicia ata 2020, a distribución do orzamento por programas, capítulos e proxectos de gasto".