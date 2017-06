A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 aconsella un ano máis precaución co consumo de alcol, a condución e o lume das cacharelas para evitar incidentes durante a celebración da noite de San Xoán.

Fogueiras de San Juan | Fonte: Europa Press

Segundo explica o 061, as intoxicacións etílicas ou por drogas, os accidentes de tráfico, as queimaduras, as alteracións da consciencia, as caídas e mareos, e as lesións producidas na contorna das cacharelas constitúen a causa principal das chamadas de consulta e asistencia sanitaria.

Por iso, advirte de que as tradicionais cacharelas supoñen "un compoñente de perigo tanto polo lume como polo fume producido nas mesmas". Por iso, aconsella elixir o sitio onde facelas, sobre o que concreta que "non deben ser en lugares pechados, evitando a proximidade de cables de alta tensión" e "sempre vixiando a altura e a distancia do lume a estes".

Para prender as cacharelas lembra o 061 que "non deben utilizarse líquidos inflamables" e "non se deben arroxar ao lume envases herméticos, sprays, pilas, nin manipular petardos preto". Engade que "é recomendable ter sempre a man extintores ou auga por se fora necesario".

Ademais, Urxencias Sanitarias aconsella situarse de costas á dirección do vento, "evitando que as lapas e o fume", co fin de "non sufrir as lesións causadas polo lume e por inhalación de fumes", especialmente os que sofren dalgunha patoloxía respiratoria.

SALTAR FOGUEIRAS

Á hora de saltar cacharelas, o 061 indica que se deben evitar as pezas de roupa sintética e utilizar preferentemente as de algodón. No caso de que prenda lume na roupa, incide en que non se debe correr, porque avivará as lapas. Respecto diso, sinala que hai que tirarse ao chan e revolcarse ou quedar quieto mentres as apagan.

No caso de sufrir algún tipo de queimaduras, o 061 apunta que "é importante alertar inmediatamente" a Urxencias Sanitarias. Como norma xeral, sinala que resulta útil "lavar con abundante auga a zona afecta se a queimadura é de pouca extensión". "No caso de que sexa extensa, non utilizar auga fría por risco de hipotermia", concreta.

Así mesmo, recalca que non se deben realizar desprazamentos en automóbil no caso de consumir alcol ou drogas, xa que o consumo destas sustancias, segundo matiza, "pode propiciar somnolencia e falta de reflexos", condicións que "favorecen os accidentes de tráfico", segundo apostila o 061.

BALANCE DE 2016

Urxencias Sanitarias atendeu na noite de San Juan do ano pasado, entre as 18,00 horas do xoves 23 de xuño e as 9,00 horas do venres 24, un total de 68 intoxicacións, 12 accidentes de tráfico con 15 persoas implicadas, e dez queimaduras provocadas polas cacharelas --cinco casos na Coruña e cinco en Pontevedra--.

A maiores, lembra o 061 que asistiu a 13 persoas por alteracións da consciencia, caídas e mareos, e lesións producidas na contorna das cacharelas.