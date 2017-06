A xuíza Pilar de Lara amplía 18 meses máis a instrución da 'Operación Carioca'

A titular do Xulgado de Instrución número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, acordou ampliar en 18 meses o prazo da instrución da 'Operación Carioca', que investiga unha suposta trama vinculada á prostitución e que mantén como investigados a distintos membros das forzas e corpos de seguridade do Estado.

Nun auto xudicial con data 6 de xuño, ao que tivo acceso Europa Press, a xuíza que leva dita investigación explica que "as presentes dilixencias previas incoáronse en virtude de testemuños de particulares derivados dos autos de dilixencias previas número 4449/08, formándose a peza número 11 co número de DPA 716/14".

Así, De Lara expón que, "dado traslado ao Ministerio Fiscal solicita que se fixe un novo prazo máximo para a finalización da instrución do presente procedemento, que deberá ser por outros 18 meses, a contar desde a finalización do actual prazo".

Nos fundamentos de dereito conclúese que "a solicitude de ampliación formulada polo Ministerio Fiscal debe ser estimada", xa que, segundo xustifica a xuíza, "as dilixencias pendentes xerarán con case toda seguridade novas dilixencias que deberán levar a cabo fose do prazo do artigo 324.1 da Lei de Enxuizamento Criminal, debendo ser este ampliado por outros 18 meses".

Na parte dispositiva, Pilar de Lara acorda "estimar a solicitude formulada polo Ministerio Fiscal e declarar a ampliación do prazo".

DEZ ANOS

Deste xeito, a instrución veríase ampliada ata decembro de 2018, co que se cumprirían dez anos desde que a finais de 2008 abriuse a operación, que tivo como epicentro o club Queens, cuxo propietario José Antonio García Adán, tamén investigado, foi condenado por malos tratos á súa exparella, tras a denuncia dunha muller.

En outubro de 2009 levou a cabo a entrada nos clubs de alterne investigados e na Comandancia da Guardia Civil de Lugo. De feito, no marco desta causa permanecen investigados proxenetas, varios mandos do Instituto Armado, así como da Policía Nacional, axentes da Policía Local de Lugo, así como un exsubdelegado do Goberno.