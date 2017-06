Tribunais de contas, entre eles o galego, piden medidas para que ningún concello escápese de ser fiscalizado

Os tribunais de contas de todo o país, como o Consello de Contas, pediron medidas legais para que todas as administracións públicas locais cumpran coa obrigación de remitirlles a información para ser fiscalizadas, posto que un 35 por cento dos concellos, segundo os datos de 2015, non o fai.

Madrid.- Reunión na sede madrileña | Fonte: Europa Press

O Tribunal de Contas e os Órganos de Control Externo (OCEx) das comunidades autónomas asinaron senllas declaracións para que se adopten medidas legais encamiñadas a reducir e homoxeneizar os prazos de rendición de contas do sector público, así como para impulsar a rendición de contas das entidades locais.

En concreto, estes tribunais piden entre outras medidas que se poña como data límite para efectuar a rendición de contas e que sexa, en xeral, a do 30 de xuño do exercicio seguinte, coas adaptacións e os períodos transitorios que sexan necesarios.

Ademais, para estimular este exercicio piden entre outras cousas reforzar os recursos dos interventores locais, así como a asistencia e o asesoramento aos municipios, especialmente aos de menor dimensión.

Tamén, revisar e actualizar as multas coercitivas en caso de incumprimento da obrigación de render contas ou de falta de colaboración, e condicionar a percepción de subvencións, axudas ou transferencias á efectiva rendición de contas.

Ademais, estes tribunais piden tamén ao Goberno que faga efectiva tamén a retención da participación nos tributos do Estado para os municipios incumplidores.

O pasado 31 de decembro de 2015, o 76 por cento das entidades locais do país entregara ao órgano fiscalizador correspondente as súas contas do exercicio 2014, unha taxa máis baixa que a de 2013, cando o fixo o 82 por cento.

En concreto, cumprira coa obrigación o 65 por cento dos concellos, o 87 por cento das deputacións e todas as áreas metropolitanas. Os niveis máis baixos de rendición en prazo foron os de cabidos e consellos insulares (30%), as mancomunidades (43%) e as agrupacións de municipios (25%).