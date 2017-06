A estiba viguesa chega a un acordo coa operadora da autoestrada do mar e espera resposta das demais empresas

Os sindicatos da estiba do Porto de Vigo alcanzaron un preacordo coa filial que Suardíaz ten para este servizo, Liñas Marítimas Españolas, e que permitiría que as escalas da naviera non se visen afectadas en caso de folga (os paros previstos para venres e luns foron desconvocados)

Segundo confirmaron fontes sindicais a Europa Press, ese principio de acordo pasa por que a empresa, que é o operador da autoestrada do mar entre Vigo e Saint Nazaire (Francia), con rutas vinculadas ata Bélxica e Tánxer, acepta unha das principais reclamacións dos traballadores, que é o mantemento dos empregos, e disponse a seguir negociando.

Ademais desta naviera, os sindicatos trasladaron tamén as súas formulacións ás outras catro empresas que forman parte da SAGEP de Vigo, Estibadora Gallega, Termavi, Bergé e Terminales Marítimas do Atlántico, das que seguen esperando resposta.

DESCONVOCATORIA

En todo caso, o escenario podería cambiar nas próximas horas, xa que as centrais, a nivel nacional, desconvocaron os paros previstos para venres e luns, despois de recibir unha petición por parte do presidente da Asociación de Estiba Portuaria de Barcelona para reunirse.

Esta nova posible vía de negociación ábrese despois de que os sindicatos chegasen a acordos bilaterais con varias navieras, en portos como Barcelona, Alxeciras ou Vigo e de que algunhas das empresas houbesen abandonado Anesco.