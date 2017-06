A asociación ecoloxista Adega subliña que este ano en Galicia "non hai maior cantidade" de víboras que outros exercicios e achaca a unha cuestión "circunstancial" as mordeduras dos últimos días.

En conversación con Europa Press, o responsable de Educación Ambiental de Adega, Ramsés Pérez, sostén que non houbo ningún tipo de incremento na presenza destes réptiles na Comunidade. "Nin é verdade que haxa soltas de víboras nin que haxa criadeiros", deixa claro.

En Galicia existen oito tipos de ofidios, seis dos cales son serpes ou culebras e dúas víboras. Destas últimas a víbora de Seoane atópase en toda a Comunidade, polo que non hai unha alza en determinadas zonas xeográficas.

Por iso, achaca a "coincidencias" as picaduras destas semanas, xa que lembra que a víboras só morden en caso de verse ameazadas. A súa reacción ao atoparse con algún perigo é quedar quietas para pasar desapercibidas, e só morde con motivo de que alguén o toque ou pise. De tal forma, aconsella ao ver a víboras "non molestalas", nin atacalas.

De feito, cre que estes casos "se magnifican" en redes sociais e medios, posto que outros anos houbo casos de mordeduras que non transcenderon como a que el mesmo padeceu, segundo explica. "E agora poden pasar 10 anos sen que saiba de máis mordeduras", agrega.

SEN MAIOR PRESENCIA POLA CALOR

Así, sobre a presenza destes ofidios en zonas de praia, como o ocorrido en Ferrol hai uns días, sinala que a víbora de Seoane mantén os seus hábitats habituais como poidan ser contornas naturais como estes.

Ademais, reflexiona sobre que é unha especie que "é complicado" ver, pero á que "lle gusta asollarse". Con todo, non cre que o aumento da calor teña especial incidencia nun incremento de avistamentos. E é que aínda que o cambio climático pode provocar cambios no territorio que abarquen especies, isto prodúcese de "medio a longo prazo" e "non un ano para outro".

Finalmente, en caso de ser mordido por unha víbora, Ramsés Pérez afirma que o importantes é "manter ante todo a calma" e "chamar ao 112" en procura de axuda. Tamén lembra que se poden darse casos de "mordedura seca" nos que o réptil haxa inoculado previamente o veleno e ter unha menor incidencia no humano.