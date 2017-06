O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apelou a que todas as administracións cumpran a lei na prevención de incendios (con respecto, por exemplo, ao que se respecten as franxas de seguridade entre as árbores e as casas) xa que, advertiu, "nunca" se pode descartar que haxa un lume como o de Portugal e, así, as consecuencias non serían tan dramáticas --no país veciño faleceron máis de 60 persoas--.

San Caetano Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Na Rolda Pos | Fonte: Europa Press

"Nunca se pode descartar por completo, ante un suposto de extrema fatalidade, que podamos ter un problema semellante", manifestou Feijóo, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, tras ser preguntado se ve posible que Galicia poida sufrir un incendio desta intensidade e se estaría preparada para facerlle fronte.

Tras afirmar que un feito deste tipo "nunca" é completamente descartable e de reiterar a "solidariedade" con Portugal, "un país veciño", matizou que, en todo caso, Galicia conta con "ferramentas loxísticas" e un protocolo de actuación, no que se define, por exemplo, o corte das estradas, que permitiría actuar con axilidade.

A continuación, aludiu ao operativo de loita contra incendios e subliñou que, "desde a semana próxima" na comunidade haberá "7.000 persoas activadas". Tamén aludiu á capacidade "excepcional" dos traballadores das brigadas á hora de enfrontarse a decenas de lumes diarios.

"Temos un bo sistema de extinción. Se isto é suficiente? Non", engadiu, a continuación, antes de incidir en que, aínda que haxa "moitos recursos e medios", é necesario "estar vixiantes" e profundar na prevención. Non en balde, recalcou que o "terrorismo forestal existe" e exemplificou cos lumes que se inician case de noite, cando non poden actuar xa os medios aéreos.

"CUMPRIR A LEI"

Así as cousas, pediu colaboración cidadá para denunciar aos incendiarios, pero tamén a implicación de todas as administracións, que deben ser "corresponsables" e cumprir coas súas obrigacións, á hora de facer "cumprir a lei" en cuestións como manter a limpeza e vixiar que se respecta a distancia de seguridade entre as plantacións de árbores e os núcleos de vivenda.

"Non pedimos moito. Cumprir a lei entre todos. (...) O que pido a concellos e deputacións é que cumpramos a lei entre todos", remarcou Feijóo, quen subliñou que, se se fai, "non é que non vaia a haber lumes" senón que estes "non terán o final mortal que ocorreu en Portugal".

Feijóo pronunciouse deste xeito un día despois de que os concellos pedisen apoio ante a "imposibilidade" de manter limpas contra o lume as franxas de protección dos núcleos rurais.

Neste escenario, subliñou que "hai alcaldes" que si cumpren e que "están a multar" ou que limpan "con medios financiados pola Xunta", o que evidencia que "se pode facer". Con estes rexedores, mostrouse "agradecido", pero advertiu que o resto tamén deben "cumprir". Do mesmo xeito que as deputacións, limpando as vías das que son titulares.

MÁIS DE 30 MILLÓNS EN TRES ANOS

Pola súa banda, Medio Rural detallou a Europa Press que a Xunta destina 33 millóns de euros entre 2016 e 2018 --a razón de 11 millóns por exercicio-- a convenios para colaborar con concellos nestas tarefas.

Respecto diso, a Consellería de Medio Rural lembra que as brigadas municipais, ademais de formar parte do operativo autonómico para realizar tarefas de defensa e extinción do lume, deberán realizar tarefas como rozas ou rozas de forma manual.

Neste sentido, remarca que a normativa aprobada polo bipartito en 2007 establece que os primeiros responsables de xestionar "debidamente" os terreos forestais son os seus propietarios. Por iso, "en segundo lugar, correspóndelles aos concellos, de modo subsidiario, manter en condicións a vexetación nas franxas próximas aos núcleos habitados, repercutindo o custo destes labores sobre os propietarios das parcelas".

"Por tanto, os municipios non teñen por que asumir estes gastos, senón que lles corresponde aos seus donos afrontalos", deixa claro este departamento.