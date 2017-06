AM.- A edil Ether Leira estuda iniciar accións legais contra a decisión de FeC de retirarlle as competencias

A edil do Concello de Ferrol Esther Leira, que volveu a asegurar este xoves que manterá a súa acta, sinalou que estuda iniciar accións legais contra a retirada das súas competencias por parte da asemblea de Ferrol en Común.

Así se pronunciou a concelleira despois de que na tarde do mércores Ferrol en Común acordase retirarlle as competencias de goberno e pedirlle que renuncie á súa acta para que poida entrar na corporación outra persoa desta formación.

Precisamente, o Consistorio informou de que "antes das 15,00 horas" deste xoves, o alcalde, Jorge Suárez, asinou o decreto para cesar as competencias de goberno a esta concelleira que ata agora era a responsable de Obras, Vivenda, Rehabilitación e Medio Ambiente "ata a reorganización do goberno de Ferrol".

Respecto diso, a edil sinalou que en Ferrol en Común non existe un organismo de garantías e por tanto "de emprender acción será xudicial" e engadiu que será "con moita tranquilidade". Ademais, explicou que aínda non recibiu ningunha comunicación. "Nin a retirada de competencias nin a expulsión do grupo municipal", apuntou.

Pola súa banda, o portavoz de FeC, Álvaro Montes, destacou que ao longo da mañá deste xoves Leira recibiría o escrito co veredicto da asemblea. O portavoz do grupo sinalou que "por un exercicio de responsabilidade debería permitir que outro compañeiro seguise exercendo as tarefas" de goberno.

Sobre as competencias da edil Montes indicou que cando se lle retiren a Leira recaerán no alcalde, Jorge Suárez. Ademais, avanzou que o luns "case seguro" levarán a cabo unha reunión para reorganizar o goberno local. Aínda que os prazos non están marcados para esa nova reestruturación, o portavoz esperan que "sexa canto antes".

REACCIÓN DA OPOSICIÓN

Desde a oposición, os portavoces dos grupos mostráronse preocupados por esta situación. A popular Martina Aneiros lamentou a "evolución negativa" do goberno e pediu ao alcalde que reflexione sobre "a súa teimosía en seguir gobernando nesta cidade cun equipo de goberno roto, dividido e tan minoritario".

Pola súa banda, a portavoz socialista, Beatriz Sestayo, mostrou a súa "perplexidade" ante as "contradicións" do alcalde no caso das concelleiras do PSOE, agora non adscritas, e o de Leira. Sestayo avanzou que os socialistas estudan iniciativas porque "hai que ampliar as esferas dos espazos de coparticipación e iniciativa de resto de grupos".

O portavoz do BNG, Iván Rivas, sinalou que o importante é que o goberno empece "a pensar un pouco máis nos problemas que ten esta cidade e que deixasen de mirarse o embigo permanentemente".

Por último, Ana Rodríguez Masafret, portavoz de Ciudadanos, reclamou diálogo e chamou a esquecer "a guerra de vaidades", que hai nos grupos. Así mesmo, defendeu a necesidade de sentar a acordar cuestións fundamentais para Ferrol porque, na súa opinión, "é evidente que cunha persoa menos no goberno e cinco persoas que teñen que asumir todo é inviable".