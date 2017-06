En Marea rexeita a concesión do premio Princesa de Asturias da Concordia á Unión Europea

En Marea rexeitou a concesión do galardón Princesa de Asturias da Concordia 2017 á Unión Europea (UE) ao considerar que é "vergoñoso" premiar a unha institución que "non cumpre cos acordos internacionais" e "incumpre" a Declaración dos dereitos humanos.

Nun comunicado remitido aos medios, o partido instrumental asegurou que non pode felicitar as políticas europeas nos ámbitos social e humano. "Unhas políticas que como xa expresamos en múltiples ocasións non nos representan na medida na que non garanten dereitos e pasan sen reparar pola traxedia que vivimos ás portas de Europa", manifestou.

Neste sentido, deixou claro que nin entende nin comparte os criterios dun xurado que "considera que os valores da liberdade, os dereitos humanos e a solidariedade son defendidos co levantamento de muros da vergoña" e a "inacción durante meses das institucións europeas".

Fronte a iso, En Marea instou á UE a "escoitar o clamor da cidadanía" e "elaborar políticas para as persoas" que si proxecten "esperanza de futuro".

OUTROS COLECTIVOS

Pola súa banda, a Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxiadas remitiu outro comunicado no que tamén manifesta a súa "indignación" pola elección da Unión Europea como galardoada co Premio Princesa de Asturias da Concordia.

Así mesmo, pediu á Fundación Princesa de Asturias que retire o premio a esta institución "acusada polas Nacións Unidas de violar dereitos humanos".