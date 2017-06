(AM)Consello.- A Xunta cofinanciará con case 50 millóns un proxecto innovador de PSA en Vigo e con 5,7 outro de Televés

O Goberno galego aprobou, no marco do plan autonómico de captación de investimentos 4.0 para modernizar o sistema produtivo, diminuír custos de produción e mellorar a calidade, o cofinanciamento cuns 56 millóns de euros de dous "importantes proxectos" impulsados por PSA Citroën en Vigo e a compostelá Televés.

Fotos Xunta. Reunion Consello. | Fonte: Europa Press

Así o explicou, ao termo do Consello da Xunta, o xefe do Executivo autonómico, quen subliñou que, no caso de Vigo, a aposta pola planta 4.0 permitirá a Vigo converterse en "referencia mundial" de Citroën neste ámbito. Tamén se facilitará a "potenciación" da empresa compostelá Televés.

Concretou que o investimento total de ambos os proxectos sitúase ao redor dos 168 millóns de euros e que ambos, "seleccionados tras un proceso de consulta ao mercado e unha convocatoria pública en concorrencia competitiva", permiten atraer investimentos, avanzar nun novo modelo industrial baseado na innovación, e "crear ou manter" uns 600 empregos.

Así mesmo, engadiu que, unha vez que se concretaron as adxudicacións, estas deberán obter o visto e prace da Unión Europea (UE), de onde proceden os fondos.

PLANTA PILOTO EN PSA

En concreto, a iniciativa 'F4.0 de automoción', impulsada por PSA en colaboración co Centro Tecnolóxico dá Automoción de Galicia (CTAG), suporá un investimento de máis de 145 millóns de euros, contando cunha axuda pública de case 50 millóns.

Así, PSA investirá 124,8 millóns de euros, dos que 36,7 correspóndense con axudas públicas, mentres que o CTAG contará con 20,3 millóns, dos que 13,2 derivarán de fondos públicos.

O proxecto permitirá, segundo indica a Xunta, manter 400 empregos e crear 80 novos, e ten por obxectivo concibir, deseñar, construír e validar unha planta piloto de factoría 4.0.

Este proxecto abarcará toda a cadea de valor, incluíndo os provedores de compoñentes e subministracións, a distribución de vehículos finalizados e mesmo puntos de venda e usuarios finais.

Tamén se buscará, entre outras cuestións, o desenvolvemento de compoñentes novos que poidan cubrir as expectativas dos clientes e validaranse os novos procesos e produtos desenvolvidos mediante a construción e o ensaio de distintos prototipos de vehículos e das instalacións que se integren na planta piloto.

TELEVÉS

'Corp4future', presentado pola corporación Televés, suporá un investimento de 23 millóns de euros, dos que 5,7 serán achegados pola Xunta.

A compañía busca a mellora dos seus procesos produtivos a través do uso de novas tecnoloxías como realidade aumentada, robótica colaborativa e novos métodos de fabricación de placas impresas, entre outros; e o deseño e desenvolvemento de novas funcionalidades e novas tecnoloxías.

Con esta iniciativa, a previsión é que Televés fixe a creación ou mantemento de 120 empregos.

"Non é trata de comprar maquinaria, senón de reordenar e innovar en sentido estrito", reivindicou o presidente galego.