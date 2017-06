Consello.- O expresidente Fernando González Laxe seguirá dous anos máis como membro do Consultivo

O Goberno galego aprobou na súa reunión deste xoves o decreto polo que se prorroga o nomeamento do expresidente da Xunta Fernando González Laxe como membro do Consello Consultivo de Galicia (CCG).

O expresidente socialista da Xunta Fernando González Laxe | Fonte: Europa Press

Desta renovación, que será por un período de dous anos máis --de acordo co máximo permitido pola lexislación actual--, informou o titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen agradeceu ao expresidente socialista a súa "dispoñibilidade" e que "poña a súa experiencia" ao servizo "dos intereses" dos galegos.

Do tres expresidentes galegos que entraron no Consultivo en condición de membros natos --o popular Gerardo Fernández Albor e os socialistas Fernando González Laxe e Emilio Pérez Touriño--, só González Laxe permanece agora neste órgano.

Touriño abandonouno en 2016 tras expirar o seu mandato e Albor, a piques de cumprir cen anos, renunciou "por motivos persoais" en maio deste ano. Fíxoo entre duras críticas de En Marea, que acusou ao popular de non acudir ás reunións deste órgano e "cobrar sen traballar".

A reforma lexislativa de 2014 recolle que os conselleiros natos exercerán o seu mandato por un período de seis anos sempre que ostentasen a condición de presidentes da Xunta durante catro ou menos anos, ou por un período de 12 anos, se dita condición mantívose durante máis de catro.

PETICIÓN DE PRÓRROGA

En todo caso, con tres meses de antelación á expiración do período de mandato dun membro nato do Consultivo, o seu titular debe comunicarllo ao Consello da Xunta, quen poderá prorrogar o mandato do conselleiro "cando as circunstancias concorrentes así o aconsellen" e por un período que "non excederá nalgún caso a terceira parte do período inicial que lle correspondese".

O Consello da Xunta, a petición do presidente do Consultivo, José Luís Costa Pillado, aprobou a prórroga.