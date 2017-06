Cambados (Pontevedra) acollerá os actos centrais da campaña de concienciación Panos Brancos contra a Droga

O municipio pontevedrés de Cambados foi o escollido este ano pola Fundación Galega contra ou Narcotráfico (FGCN) para celebrar os actos centrais da campaña de sensibilización social Panos Brancos contra a Droga.

Esta iniciativa terá lugar o luns 26 de xuño, coincidindo co Día Internacional contra o Uso Indebido e o Tráfico Ilícito de Drogas, instaurado pola ONU co obxectivo de subliñar a "decisiva importancia" da participación de familias, escolas e comunidade na prevención do consumo de drogas.

Así, ás 11,00 horas, na praza do concello cambadés, terá lugar a lectura do manifesto 'Panos Brancos contra a Droga 2017', a cargo da alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, e do presidente da FGCN, Manuel Couceiro.

A continuación, as autoridades e personalidades presentes, así como os asistentes que o desexen, asinarán a bandeira branca contra a droga. A celebración continuará cunha solta de globos brancos e unha actuación musical.

A Fundación Galega contra o Narcotráfico subliña que esta campaña se dirixe "a toda a sociedade galega, con especial atención para o colectivo de nenos e novos, un dos grupos máis vulnerables fronte a este problema".

ZONA SENSIBLE

Respecto da elección do municipio de Cambados como sede desta campaña en 2017, o xerente da Fundación, Fernando Alonso, lembrou que "Cambados é unha zona moi sensible a este problema". "É bo estar nas zonas que máis sufriron esta secuela e pronunciarse publicamente en contra da droga e o narcotráfico", resumiu.

O obxectivo principal da campaña Panos Brancos é visibilizar a unión da sociedade no rexeitamento contra a droga. Así mesmo, tamén se pretende "implicar de forma activa a toda a sociedade, aumentando o grao de concienciación e sensibilización social fronte o consumo de drogas e o narcotráfico en Galicia".

Segundo explican os seus promotores, esta campaña anual tamén persegue previr futuros consumos e adicións, especialmente entre nenos e novos, promover comportamentos e hábitos saudables, fomentar actividades de lecer enriquecedoras para o desenvolvemento persoal e incrementar o rexeitamento social ao narcotráfico.