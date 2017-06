Aprobada unha moción de En Marea no Congreso que pedía a rexeneración das rías galegas

Unha iniciativa de En Marea que pedía promover o saneamento e a actuación integral sobre as rías galegas foi aprobada este xoves no Congreso dos Deputados co voto a favor do grupo confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea, PSOE, EH Bildu, PDeCat, Compromis, ERC e Ciudadanos.

A moción foi votada por puntos e todos saíron adiante a excepción do segundo, dado que ademais do PP, votaron en contra PSOE e Ciudadanos. En concreto, este apartado pedía "garantir cumprimento das resolucións xudiciais nos casos de Ence e a gasística Reganosa" de face ao seu peche e á retirada das instalacións nas súas actuais localizacións nas rías de Pontevedra e Ferrol.

Na defensa da iniciativa na xornada do mércores, o portavoz de En Marea no Congreso, Antón Gómez Reino, defendeu promover o saneamento e unha actuación integral sobre as rías galegas que garanta a "sustentabilidade económica de Galicia no futuro" e "preserve un tesouro que debería ser inesgotable", fronte ao modelo da papeleira Ence que ao seu xuízo "aboca ao sucedido en Portugal", en referencia aos graves incendios dos últimos días.

No debate, Antón Gómez-Reino destacou a relevancia "crave" deste ecosistema para o emprego en Galicia. "Non se trata dun sector marxinal, que haxa que protexer uns poucos empregos, estamos a falar un medio de vida que conecta os saberes seculares co futuro que tería que ser máis prometedor", sinalou.

UN "TÓTUM REVOLUTUM", SEGUNDO O PP

En contra da moción manifestouse o PP, quen, en boca do deputado Joaquín García Díez, atacou a Gomez-Reino por presentar un escenario "tenebroso" nas rías galegas e ao que acusou de "falsear a realidade e esaxerar os problemas" no seu propio beneficio político.

García Díez asegurou que a moción se trata dun "tótum revolutum" cuxa a súa intención é "danar a imaxe do goberno do PP", aínda que polo camiño dánese "a imaxe das rías mostrando unha imaxe negra".

Así, recordo que desde que o PP recuperou o goberno da Xunta aumentouse a aposta por sanear as rías, aumentándose a facturación por moluscos e bivalvos e incrementándose os permisos de marisqueo nas rías de Pontevedra e Ferrol. "Crecen porque hai rendibilidade e unha boa xestión", resaltou.

EMENDAS DE PSOE E C'S

Pola súa banda, o PSOE presentou unha emenda á moción, ao entender que efectivamente "o ecosistema está en perigo" e proba diso son as multas e expedientes, aínda que chamou a precisar un compromiso real con plans de actuación para reverter o proceso actual.

No seu defensa da emenda, o socialista Guillermo Antonio Meijón, considerou a importancia de aprobar a moción e de que Ence e Reganosa cumpran a lexislación para preservar a ría, aínda que pediu a Unidos Podemos que retire o punto sobre as empresas para emprazar ese debate "complexo" a outros espazos como comisións parlamentarias.

Pola súa banda, o parlamentario de Ciudadanos Jose Luís Martínez defendeu un modelo de "progreso con desenvolvemento sustentable" para Galicia apuntando á mellora no deficiente saneamento e a falta de depuración, o que "expón perigos para a vida humana e o ecosistema mariño".

No entanto, Martínez lembrou que membros de En Marea gobernan en concellos galegos como Ferrol ou A Coruña polo que Unidos Podemos "son parte do problema e a solución" e subliñou que no PGE aprobados co apoio de Ciudadanos incluíanse partidas de saneamento que "mellorará a vida de marisqueiros".