A Xunta volve citar aos sindicatos de transporte, que lle dan plantón de novo ata que non haxa reunión tripartita

A Consellería de Infraestruturas volveu a citar por separado aos sindicatos UXT, CC.OO. e CIG para abordar o conflito aberto polo plan de reordenación das liñas de autobús en Galicia.

Folga de autobuses na Coruña | Fonte: Europa Press

Pola súa banda, as centrais déronlle o segundo plantón no que vai de semana --despois do do luns--, ao seguir reivindicando unha reunión a tres bandas, coa presenza de administración, patronal e representantes dos traballadores.

Tras as dúas xornadas de folga, que tiveron un seguimento moi alto en toda a comunidade, con incumprimento elevado tamén dos servizos mínimos, o departamento que dirixe Ethel Vázquez convocou esta mañá ás organizacións sindicais para este xoves ás 17,30 horas.

A convocatoria chegou aos representantes dos traballadores esta mañá e de inmediato contestaron que non irían nas condicións expostas pola Xunta, aínda que lle comunicaron a súa dispoñibilidade a "facer apartes" a dúas bandas, no marco global dunha mesa tripartita.

MESA TRIPARTITA

"Entendemos que pode haber cousas concretas que sexa necesario estudar por separado, pero sempre dentro dunha mesa tripartita", resaltou en declaracións a Europa Press o portavoz da CIG, Xesús Pastoriza.

"Eles romperon o acordo, son os que teñen que dar marcha atrás", destacou igualmente a portavoz de transporte de UXT, Beatriz Meilán, que se refire ao acordo alcanzado o pasado venres para sentar na mesa o tres partes.

Devandito acordo inicial decaeu o sábado cando a Xunta, de maneira "unilateral", segundo denuncian tanto as empresas como os sindicatos, decidiu fixar reunións por separado.

Este mércores, en declaracións aos xornalistas no Parlamento, a conselleira argumentou que ambas as patas do conflito teñen "intereses diferentes", uns centrados nos dereitos dos traballadores e os outros de carácter económico e empresarial.

Por iso é polo que aposte por entrevistarse con eles de forma bilateral, ademais de censurar o que, ao seu xuízo, é unha "coacción" por parte das federacións, ao "utilizar" as demandas das centrais no apartado laboral en contra do Goberno galego.

E é que o outro punto crave nesta crise é o bloqueo do catro convenios colectivos (por provincias) do sector, que as compañías se negan a negociar ata ter aseguradas unhas condicións que, na súa opinión, non o están co anteproxecto preparado por Infraestruturas.

"QUE VAIA A MÁIS"

Os sindicatos presentan unha fronte unida nesta problemática e Meilán chamou a atención sobre que "o ofrecemento" pola súa banda segue "aí": "Reunirémonos o día e a hora que queira, pero temos que estar todos", aseverou.

Igualmente Marcos Pérez, de CC.OO., mostrou o seu malestar porque Ethel Vázquez "volve incumprir o acordo tácito" do venres. "Ou non ten oídos, ou non quere ver", criticou.

Neste sentido, sospeitou que "o que pretende" o departamento autonómico "é que siga a folga e que vaia a máis, con estas actitudes". "Os traballadores queren que vaia a máis", incidiu.

REXEITAMENTO DO INCIDENTE EN VALDOVIÑO

Por outra banda, preguntada polo autobús que foi localizado queimado en Valdoviño (A Coruña), Meilán mostrou o rexeitamento a este tipo de accións, en caso de comprobarse que responde a unha actuación no marco da folga.

Con todo, e a pesar de subliñar o "lamentable" deste feito, recoñeceu que nunha xornada de paro é "imposible controlar todo o que pasa", e tamén sinalou que "o sorprendente" é o baixo número de incidencias rexistradas.