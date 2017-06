O presidente da Xunta e líder do PP galego, Alberto Núñez Feijóo, advertiu que sería "moi malo" para España "borrar a fronteira entre o PSOE e Podemos", que ve "cada vez máis difusa".

San Caetano Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Na Rolda Pos | Fonte: Europa Press

Así o manifestou despois do cambio de posición do PSOE no tratado de libre comercio con Canadá (CETA), que non apoiará, o que Feijóo interpretou como "unha emenda á totalidade" á política exterior que ata agora defendera o PSOE.

"Supoño que haberá un político máis contento que ningún outro, que se estará fregando as mans co que lle ocorre ao PSOE. Pablo Iglesias estará a se fregar as mans", subliñou, antes de augurar que a "desestabilización" de Podemos a Pedro Sánchez no PSOE será similar á que "se está observando" con Alberto Garzón en EU.

Feijóo tamén manifestou que no Parlamento galego "empézase a ver" esta aproximación do PSOE ás mareas (exemplificou co seu apoio hai un mes a que se abra no Congreso unha comisión de investigación sobre o accidente ferroviario de Angrois).

En todo caso, apelou unha vez máis a que a fronteira entre Podemos e o PSOE "non se borre". "Non perdamos a esperanza de que Pedro Sanchez poida utilizar a súa segunda oportunidade polo ben do seu partido e do seu país", concluíu.