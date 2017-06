O PSdeG esixe a implicación da Xunta para aprobar o plan de xestión de recursos da ría de Arousa

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, esixiu a implicación da Xunta para acordar coas confrarías de pescadores de Arousa o plan de xestión de recursos marisqueiros.

Nota E Fotos: Vos Socialistas Urxen A Implicación Dá Xunta Para Aprobar Ou Plan | Fonte: Europa Press

Así o pediu o dirixente socialista durante unha visita a Os Lombos do Ulla na que estivo acompañado polos patróns maiores para analizar sobre o terreo a caída de produción nesta zona de libre marisqueo.

"A Xunta debe implicarse para facer o plan de xestión de recursos en boas condicións", manifestou Leiceaga, que considera que "non se pode mirar para outra lado e deixar que se empantane un proceso necesario".

Neste sentido, reivindicou "recursos sobre a mesa" para "que unhas das principais fontes de riqueza marisqueira de Galicia estea nas mellores condicións posibles xerando renda, riqueza e emprego para a comarca".

Así mesmo, alertou das dificultades que vive unha das zonas marisqueiras de "maior riqueza de Galicia" e reivindicou que "se extremen os controis de contaminación, non só de augas que verten directamente, senón tamén daqueles que derivan aos ríos Sar e Ulla, que desembocan a contaminación industrial e urbana directamente na ría". Ademais, pediu "avanzar no control dos áridos" ante os "indicios" do seu impacto na produtividade.

NOVOS ESTUDOS

O portavoz parlamentario tamén reclamou ao Goberno galego que actualice os estudos sobre a produtividade da ría xa que, segundo indicou, dos que dispoñen contan xa con 15 anos e, nos últimos tempos, tiveron lugar "cambios morfológicos importantes" como a construción do viaduto do AVE.

Fernández Leiceaga fixo este xoves unha visita a Os Lombos do Ulla acompañado polos patróns maiores de Rianxo, Vilanova e Cabo de Cruz. Tamén participaron o portavoz de marisqueo do Grupo Socialista, Julio Torrado, e a portavoz socialista no Concello de Rianxo, Mari Carmen Figueira.

Na visita, segundo explicou o PSOE, o patrón maior de Rianxo reclamou tamén a implicación do Goberno galego para acordar o plan de xestión e destacou a urxencia dunha actuación para mellorar a produtividade da zona.