Consello.- A Xunta prevé que as exportacións de produtos agroalimentarios a China aumenten un 50% este ano

O Goberno galego prevé que as exportacións de produtos agroalimentarios a China aumenten un 50 por cento este ano tras a recente visita institucional realizada polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde.

Tras o balance analizado polo Consello da Xunta, que recolle esta cifra, o seu titular, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que a viaxe institucional foi "produtiva e útil", con compromisos "abertos" e "novas liñas de colaboración abertas".

A nivel empresarial, Feijóo destacou que esta visita "abriu importantes oportunidades" en dous sentidos: abrindo ás empresas galegas "as portas do mercado máis grande do mundo" e ofrecendo a posibilidade de captar novos investimentos para Galicia.

Durante a viaxe a China, Feijóo lembrou que a delegación galega visitou JD.com, a segunda plataforma de comercio electrónico máis grande do país, e Cofco, a terceira maior compañía agroalimentaria do mundo. O director para Europa deste último grupo empresarial comprometeuse a vir a Galicia este ano, co obxectivo de "coñecer de primeira man" a excelencia dos seus produtos.

Con relación ao grupo Citic, lembrou tamén que Galicia presentou a súa candidatura para acoller un importante investimento que ten previsto realizar en España, aínda que destacou a "dificultade" de logralo. "Competimos con países con outras condicións laborais", sinalou, antes de manifestar o seu desexo de poder competir noutras áreas como a calidade.

XANGAI FISHERIES VIRÁ EN XULLO

Feijóo tamén concretou que o grupo pesqueiro Xangai Fisheries, que son xa propietarios do grupo Albo, tamén se comprometeu a visitar Galicia. Esta visita producirase antes de que finalice xullo.

Así mesmo, varios industriais chineses da Cámara de Comercio de Tecnoloxía e Maquinaria virán no outono a coñecer de primeira man a automoción galega e o CTAG.

RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

Ademais da vertente empresarial, o presidente destacou as reunións institucionais en China, onde se reuniu co viceministro do Departamento Internacional, unha das figuras máis relevantes do país para definir a súa política exterior, e co vicealcalde de Xangai, a primeira cidade do país a nivel financeiro e económico.

Preguntado sobre as relacións cun goberno comunista, Feijóo, que tamén visitou Cuba, defendeunas. "Nós non votamos en China e temos relación cos gobernos de cada país; igual que eles teñen relacións co PPdeG, nós témolas co Partido Comunista, que é o que xestiona China", esgrimiu.

Igualmente, destacou as "boas relacións" de China coa Unión Europea e o seu compromiso con reducir as emisións para axustarse ao Pacto de loita contra o cambio climático.

Finalmente, atendendo a estas consideracións, concluíu que o viceministro co que se reuniu non só é un interlocutor "válido" senón "óptimo".