Afectados aseguran que a Fiscalía investiga delitos contra a saúde pública en EDAR de Ribeira

O colectivo de persoas afectadas pola EDAR de Ribeira asegurou que a Fiscalía de Medio Ambiente abriu unha investigación sobre a posible existencia de delitos contra a saúde pública, o medio ambiente e a ordenación do territorio en relación a esta depuradora.

Nun comunicado remitido aos medios este xoves, o colectivo explicou que "debido aos graves problemas" que desde a posta en funcionamento da nova Edar de Ribeira "están a causarse á poboación", as persoas afectadas puxeron en coñecemento do Ministerio público "toda a situación que viven desde agosto do pasado ano".

Segundo explica o colectivo, "despois de revisar toda a documentación achegada", a Fiscalía, con data 11 de maio de 2017, "acordou a apertura de dilixencias" de investigación penal pola posible existencia de tres delitos: contra a saúde pública, o medio ambiente e a ordenación do territorio".

Así mesmo, asegura que o Ministerio público, na súa resposta, sinala que os feitos descritos "e, en especial a profusa documentación e elementos gráficos achegada, por se mesmos son suficientemente indiciarios da posible existencia dunhas verteduras potencialmente contaminantes e perigosos, que puidesen no seu caso construír unha acción delituosa".

"MAL FUNCIONAMENTO"

Respecto diso, o colectivo lembrou que sofre "desde hai un ano" as consecuencias do "mal funcionamento" da EDAR como a emisión de gases que afectan á saúde dos veciños, cheiros "constantes" e "pestilentes" ou verteduras nos aliviadoiros cunha frecuencia moito maior que a recollida no proxecto.

"Esperamos que a apertura de dilixencias por parte da Fiscalía supoña un paso adiante cara á solución dun problema que, pola súa duración e importancia, empeza a resultarnos insoportable", apuntan.