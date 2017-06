Moscovici considera a resolución do Popular unha boa solución a unha situación que non era boa

O comisario europeo de Asuntos Económicos e Financeiros, Fiscalidade e Aduanas, Pierre Moscovici, defendeu a resolución de Banco Popular como una "unha boa solución" a unha situación que non era boa, recoñecendo ser consciente dos danos sufridos polos accionistas, aínda que subliñou que ademais estes tamén hai clientes e empregados e se se deixou crebar á entidade o dano sería igual ou maior.

"Son moi consciente dos danos sufridos polos accionistas do Popular, pero se ocorreu así non foi por casualidade, senón que o banco estaba a piques de crebar e non había tempo que perder, xa que se o fixo o impacto para os accionistas fose igual ou peor", indicou o comisario galo nun acto organizado por Nueva Economía Fórum. "Todo o mundo pode querellarse", engadiu.

Neste sentido, Moscovici sinalou que a resolución do Popular representa unha proba superada polos novos mecanismos europeos en canto á continuidade do banco. "Para nós ha ido moi ben", apostilou.

No entanto, o comisario francés admitiu que a resolución da entidade prodúcese nun caso de necesidade e fíxose "o mellor posible nunha situación que non era boa".