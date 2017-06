O PSOE de Lugo advertiu este xoves a existencia dunha "unión sospeitosa" entre o PP e o BNG en Monforte para "tentar desprestixiar" a xestión dun alcalde, o socialista José Tomé, que "non fai outra cousa que loitar polos intereses" dos veciños.

A través dun comunicado, os socialistas lucenses aludiron así á reprobación presentada por 10 edís (os que suman os nacionalistas e os populares) dos 17 da corporación municipal, e cuxo debate se celebrará o vindeiro luns día 26.

Respecto diso, mostraron o seu apoio "incondicional" ao rexedor, cuxa xestión cualificaron de "excelente", e incidiron en que a reprobación "só se corresponde con intereses partidistas que escapan das verdadeiras preocupacións dos veciños".

É máis, considerárona un "auténtico paripé" e unha mostra de "política espectáculo" fronte a un goberno local que "está a traballar sen distraerse con enredos da oposición".

MONFORTE, "MOITO MELLOR"

Neste sentido, o PSOE de Lugo alegou que o concello "está moito mellor despois destes dous anos" de goberno de Tomé Roca, tras "o arranxo de 20 rúas, o abastecemento no barrio do hospital, a construción da depuradora do porto seco e a mellora nas zonas verdes e na iluminación pública".

Devandito isto, esixiu "responsabilidades" tamén á oposición e primar "os intereses dos veciños de Monforte", non sen lembrar que, desde o inicio da lexislatura, o goberno local tendeu " a man a todos os grupos, e aínda segue facéndoo".